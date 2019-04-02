Пять лет от Указа, или сделано в Волгоградской области





Ровно пять лет назад, 2 апреля 2014 года Указом президента России Владимира Путина был назначен исполняющим обязанности губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров. Его предшественника Сергея Боженова отправили в досрочную отставку после череды скандалов, которые сотрясали регион в период его правления.

Одним из первых шагов Андрея Бочарова стал отказ от внедренной бывшим главой региона системы правительства Волгоградской области и возврат к привычной модели управления регионом – администрации Волгоградской области. Формальностями не обошлось – и.о. губернатора избавился от неоднозначных личностей из окружения своего предшественника, сформировав команду единомышленников, нацеленных на ответственный подход к делу и результат. Главе региона пришлось разгребать «авгиевы конюшни», доставшиеся ему в наследство, и приступать к реализации проектов, в успех которых тогда с трудом верилось. Но теперь, по их завершении, можно с уверенностью сказать - это сделано в Волгоградской области.









В октябре 2014 года в Волгограде начался снос Центрального стадиона. Это событие означало начало активной подготовки города к проведению ЧМ-2018. В конце 2017 года на месте старого спортивного объекта появилось современное сооружение – «Волгоград Арена» на 45 тысяч зрителей.









С 2014 года в регионе стартовал процесс реконструкции медучреждений. Преобразилась больница №7, весной прошлого года кардинальные изменения к лучшему произошли в другом медучреждении – городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25.









Осенью 2015 года в Волгограде открыт тоннель на Тулака. Двадцать лет возводился этот объект, стройка периодически замораживалась и уже мало кто из волгоградцев верил, что когда-нибудь эта важная для «узкого» города развязка будет сдана.









Летом 2016 года в Волгограде началось строительство нулевой рокадной дороги. Магистраль длиною 6,5 километра была мечтой волгоградцев на протяжении многих лет, она соединила Ворошиловский и Центральный районы вдоль Волги. Объект сдали в эксплуатацию в конце 2017 года. Следующий этап нулевой магистрали предусматривает связку Ворошиловского района с Советским и Кировским.









В конце 2016 года в Волгограде закончен капитальный ремонт Самарского разъезда. Долгие годы он находился в аварийном состоянии и речь даже шла о его возможном закрытии.









В Волгограде в 2017 году начался капитальный ремонт основных городских магистралей – Первой, Второй и Третьей продольной магистралей, шоссе Авиаторов. После окончания ЧМ-2018 года работы продолжились и на второстепенных магистралях областного центра.









Весной 2018 года в Волгограде открылся реконструированный ГДЮЦ. Здание было признано аварийным еще в 2005 году и законсервировано, детские кружки и секции перевели в другие городские учреждения допобразования. Восстановление детско-юношеского центра началось в 2014 году после обещания губернатора вернуть его юным волгоградцам.









В 2017 году открыли для движения мост через Ахтубу. Строительство объекта началось в 2009 году, но через несколько лет было заморожено. Продолжили стройку после договоренностей с федеральным центром о возобновлении строительства важного для транспортной развязки объекта, общая стоимость которого оценивается в 14 миллиардов рублей.









С 2016 года в Волгоградской области началось обновление парка неотложек, многие из которых давно выработали свой срок, и продолжается до сих пор. Новые машины скорой помощи уехали даже в отдаленные населенные пункты региона. В 2018 году на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 открылась вертолетная площадка для санавиации.









В 2017 году в Волгограде началась реорганизация транспортной схемы и обновление автобусного парка. С улиц города практически исчезли старые, не безопасные для пассажиров микроавтобусы, на смену им пришли комфортабельные автобусы.









В 2016 году в Волгограде стартовала грандиозная программа благоустройства общественных территорий. Начался ремонт внутридворовых дорог, установка детских площадок. Преобразования в рамках проекта «Наш двор – наш дом» продолжаются и по сей день.









В 2016 году в приступили к обновлению парков и скверов. Преобразились территории около Мамаева кургана, на Тулака, парк имени 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе, ЦПКиО. В полной мере ощутят плоды этого труда наши потомки – когда вырастут высаженные деревья, которые пришли на смену старым и аварийным насаждениям, и Волгоград вновь вернет себе славу зеленого и тенистого волжского города. К слову, уже второй год проекты благоустройства общественных территорий реализуются и в городских округах, и в районах, и в сельских поселениях региона.









В Волгограде в 2014 году началась масштабная реконструкция аэропорта. Работы начались с модернизации взлетной полосы, весной 2018 года был сдан в эксплуатацию терминал внутренних авиалиний «В». В рамках третьего этапа планируется открыть мультимодульный комплекс на базе терминала «А», который объединит пассажиров воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.













В 2017 году начался первый этап реконструкции волгоградского речпорта. Разрушенные причалы и эстакады, неприглядный вид знаменитой «шайбы», отсутствие освещения, разбитые дороги – вот так выглядел еще недавно этот объект. Реконструкция началась с ремонта причальной стенки, преобразилась «шайба», были установлены новые опоры освещения. Сейчас здесь и на Центральной набережной кипят активные работы – с разбивкой парковых зон, установкой архитектурных объектов, высадкой деревьев.









Облик заброшенной долгие годы поймы реки Царица изменился осенью 2017 года, когда здесь открылся интерактивный музей «Россия. Моя история». Работы по обустройству поймы продолжаются и по сей день. Эта территория с аттракционами, катком, велодорожками, спусками для санок, бугельным подъемником, кафе, ярмарочными домиками по задумке властей, будет привлекать волгоградцев круглый год.









Никто не будет спорить, что Волгоград стал оживать к чемпионату мира по футболу, который город достойно встретил и проводил в прошлом году. Но многие были уверены: после этого события мирового масштаба развитие города остановится. Но этот процесс происходит и сегодня. Сегодня на повестке дня стоит еще более важный вопрос – восстановление работоспособности волгоградской промышленности, которую гробили, распродавали и банкротили долгие годы – задолго до Указа президента от 2 апреля 2014 года. Последняя встреча президента России Владимира Путина и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова показала, что главе региона предстоит решать эти, и другие задачи в команде главы государства.







