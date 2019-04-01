Экономика

Изменился режим работы обслуживания корпоративных клиентов волгоградских офисов Сбербанка

Экономика 01.04.2019 11:23 Реклама
492 0
01.04.2019 11:23


Волгоградское отделение ПАО Сбербанк сообщает об изменении режима работы офисов с корпоративными клиентами.   
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с 20 марта по новому графику работают 35 офисов в Волгограде и области. 
Теперь в будние дни с 9:00 до 17:30 работают офисы в городе Волгограде по адресам: улица им. маршала Еременко, 53; бульвар 30-летия Победы, 16; проспект Героев Сталинграда, 50А; улица 64-й Армии, 44; улица Коммунистическая, 40. Офисы в Волгоградской области: г. Урюпинск: проспект Ленина, 38; г. Камышин, улица Базарова, 101; г. Михайловка, улица Поперечная, 1;  г.Калач-на-Дону, улица Октябрьская, 281; г.Волжский, улица Мира, 71; р.п.Рудня, военный городок, улица Комсомольская, 3; г.Серафимович, улица Миротворцева, 12; р.п.Новониколаевский, улица Народная, 61; г.Котово, улица Победы, 5; г. Жирновск, улица Ломоносова, 39; р.п.Светлый Яр, улица микрорайон 1, 10; пгт.Городище, пр-кт Ленина, д.6; г.Дубовка, улица Московская, 67; г.Николаевск, улица Шевченко, 11; г.Суровикино, улица микрорайон 2, 9; пгт. Иловля, улица Буденного, 2. 
С понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 клиенты могут воспользоваться услугами офисов по адресам: пгт. Чернышковский, улица Советская, 86; станица Кумылженская, улица Адмирала Тихонова, 21; пгт.Елань, улица Ленинская, 62; г.Котельниково, улица Ленина, 7; станица Преображенская, улица Советская, 37, корп.А; г.Новоаннинский, переулок Карла Либкнехта, 4, стр.Е; пгт. Октябрьский, улица Ленина, 36. 
Офисы по адресам: станица Клетская, улица Покальчука, 25; станица Нехаевская, улица Ленина, 53; с.Старая Полтавка, улица Октябрьская, 56; г.Фролово, улица Заводская, 94, корп.А, теперь работают с корпоративными клиентами в режиме: с понедельника по пятницу  с 9:00 до 16:00, а филиалы по адресам: р.п.Средняя Ахтуба, улица Советская, 69, корп.А; станица Алексеевская, улица Ленина, 32;  г.Палласовка, улица Ленина, 15, в будние дни с 9:00 до 16:30.
С полной информацией о режиме работы отделений на территории всего Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В бытовых помещениях "Красного Октября" в Волгограде начался большой ремонт
05.03.2019 18:41
11481 9
В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышу
25.03.2019 12:45
11426 19
Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать
29.03.2019 10:36
17000 10
Экономика
01.04.2019 14:43
Экономика 01.04.2019 14:43
135 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.03.2019 12:15
Экономика 31.03.2019 12:15
3499 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.03.2019 16:04
Экономика 29.03.2019 16:04
1984 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.03.2019 14:25
Экономика 29.03.2019 14:25
619 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.03.2019 10:36
Экономика 29.03.2019 10:36
17000 10 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.03.2019 10:04
Экономика 29.03.2019 10:04
675 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.03.2019 16:16
Экономика 28.03.2019 16:16
1129 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.03.2019 12:49
Экономика 28.03.2019 12:49
1096 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.03.2019 17:22
Экономика 27.03.2019 17:22
1461 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.03.2019 16:28
Экономика 26.03.2019 16:28
3904 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.03.2019 15:27
Экономика 26.03.2019 15:27
722 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 14:27
Экономика 25.03.2019 14:27
4892 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 12:45
Экономика 25.03.2019 12:45
11426 19 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 12:39
Экономика 25.03.2019 12:39
498 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 10:12
Экономика 25.03.2019 10:12
598 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:43
Сбербанк начал выпускать бюджетную бизнес- карту платежной системы МИРСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде за мошенничество будут судить застройщика многоквартирных домов
14:26
Под Волгоградом трудились 17 нелегальных овощеводов-иностранцевСмотреть фотографии
14:13
«Неужели не заслужили?»: в Волгограде позорно рушится федеральный памятник защитникам Сталинграда Смотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Под Волгоградом суд признал законным повторное задержание подозреваемого в педофилии маршруточникаСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области установили искусственные гнезда для белых аистовСмотреть фотографии
12:28
Мэрия Волгограда назвала причину провала брусчатки на улице Порт-СаидаСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области два лесоруба уничтожали деревья ради обогрева жилищаСмотреть фотографии
10:26
На предприятиях «ЕвроХима» принципы национального проекта «Экология» реализуются уже сейчасСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом подозреваемый в изнасиловании школьницы водитель маршрутки хочет на свободу (Эксклюзивное ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:03
Дорожники поработали на территории волжской больницы после "взбучки" губернатораСмотреть фотографии
09:10
Забрала, чтобы мучить: в Волгограде мать будут судить за издевательства над 2-летним сыномСмотреть фотографии
18:22
«Всех посадить»: в Волгоградской области переселенцы из аварийного жилья расплачиваются за коррупцию чиновников Смотреть фотографииCмотреть видео
17:32
Отдыхающих волгоградцев не напугал снаряд на берегу Волги
17:25
Музыкант из Волгоградской области продолжает трехвековую семейную династиюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
«Нас обманули»: волгоградцам не пересчитали плату за невывезенный мусор Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде комсомольский рок-митинг собрал пару десятков человекСмотреть фотографии
16:03
В Дзержинском районе Волгограда вдребезги разбили лобовое стекло трамваяСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде эвакуировали посетителей и персонал в ТРК “Акварель”
14:31
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» штрафуют за недостаточно горячую водуСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области сократилось финансирование массового спортаСмотреть фотографии
12:15
Специалисты «Ботаники» показали масштабность своего проекта с высотыСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области открывается навигацияСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области малоквартирные дома исключат из программы капремонтаСмотреть фотографии
09:03
Наловят и накормят: в Волгоградской области стартует благотворительная рыбалкаСмотреть фотографии
19:24
В центре Волгограда из-под земли забил “гейзер” (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:46
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
В Волгограде перекрытый железнодорожный переезд собрал многокилометровую пробкуСмотреть фотографии
15:35
Глава Волгограда провел субботнее утро в своем репертуареСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 