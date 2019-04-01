Экономика 01.04.2019 11:23 Реклама
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01.04.2019 11:23
Волгоградское отделение ПАО Сбербанк сообщает об изменении режима работы офисов с корпоративными клиентами.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с 20 марта по новому графику работают 35 офисов в Волгограде и области.
Теперь в будние дни с 9:00 до 17:30 работают офисы в городе Волгограде по адресам: улица им. маршала Еременко, 53; бульвар 30-летия Победы, 16; проспект Героев Сталинграда, 50А; улица 64-й Армии, 44; улица Коммунистическая, 40. Офисы в Волгоградской области: г. Урюпинск: проспект Ленина, 38; г. Камышин, улица Базарова, 101; г. Михайловка, улица Поперечная, 1; г.Калач-на-Дону, улица Октябрьская, 281; г.Волжский, улица Мира, 71; р.п.Рудня, военный городок, улица Комсомольская, 3; г.Серафимович, улица Миротворцева, 12; р.п.Новониколаевский, улица Народная, 61; г.Котово, улица Победы, 5; г. Жирновск, улица Ломоносова, 39; р.п.Светлый Яр, улица микрорайон 1, 10; пгт.Городище, пр-кт Ленина, д.6; г.Дубовка, улица Московская, 67; г.Николаевск, улица Шевченко, 11; г.Суровикино, улица микрорайон 2, 9; пгт. Иловля, улица Буденного, 2.
С понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 клиенты могут воспользоваться услугами офисов по адресам: пгт. Чернышковский, улица Советская, 86; станица Кумылженская, улица Адмирала Тихонова, 21; пгт.Елань, улица Ленинская, 62; г.Котельниково, улица Ленина, 7; станица Преображенская, улица Советская, 37, корп.А; г.Новоаннинский, переулок Карла Либкнехта, 4, стр.Е; пгт. Октябрьский, улица Ленина, 36.
Офисы по адресам: станица Клетская, улица Покальчука, 25; станица Нехаевская, улица Ленина, 53; с.Старая Полтавка, улица Октябрьская, 56; г.Фролово, улица Заводская, 94, корп.А, теперь работают с корпоративными клиентами в режиме: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, а филиалы по адресам: р.п.Средняя Ахтуба, улица Советская, 69, корп.А; станица Алексеевская, улица Ленина, 32; г.Палласовка, улица Ленина, 15, в будние дни с 9:00 до 16:30.
С полной информацией о режиме работы отделений на территории всего Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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