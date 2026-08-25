Опрос: 42% жителей ЮФО признались, что дети копят лучше них





Почти половина опрошенных южан (42%) считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Это следует из опроса ВТБ*, участники которого также рассказали, как выдают детям карманные деньги и как контролируют их траты.

Чаще всего дети хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте – 49% и 22% соответственно. Ещё 15% детей открыли накопительный счёт или вклад, а 15% отдают средства родителям «под процент».

Модели выдачи карманных денег распределились почти поровну: 45% родителей выдают фиксированную сумму раз в неделю без дополнительных условий, 23% – требуют от ребёнка обосновывать каждую крупную покупку. Ещё 18% выдают деньги по запросу, а 14% практикуют оплату за оценки и помощь по дому.

Что касается сумм, треть родителей (33%) еженедельно выделяют детям от 500 до 1000 рублей, 23% – до 500 рублей, каждый пятый – от 1000 до 1500 рублей. Больше 1500 рублей выдают 9% опрошенных, ещё 15% не фиксируют сумму и дают деньги по мере необходимости.

Полностью контроль над тратами детей сохраняют большинство родителей: 40% отслеживают операции по картам и устанавливают лимиты, 41% контролируют только крупные покупки. При выборе финансового продукта для ребёнка 6–13 лет половина родителей предпочли бы карту с родительским контролем, треть – детский банковский продукт, и лишь каждый пятый считает, что до 14 лет детям стоит давать только наличные.

Оценивая финансовое поведение своих детей, треть родителей отнесла их к «оптимистам», рассчитывающим на пополнение бюджета взрослыми, треть – к «юным Скруджам», следящим за сбережениями и курсом валют. Четверть назвали детей «исследователями», которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый – «филантропами», покупающими подарки друзьям и корм бездомным животным.

При этом сами родители признают пробелы в финансовой грамотности: 40% считает, что им стоит лучше контролировать собственный бюджет, 29% хотели бы научиться доступно объяснять детям инфляцию и налоги, а 10% – разобраться в инвестициях наравне с детьми. Ещё 21% заявили, что учатся финансовой грамотности вместе с детьми.

*Опрос ВТБ проведен в августе 2026 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.