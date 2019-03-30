Происшествия

В центре Волгограда из-под земли забил “гейзер”

Происшествия 30.03.2019 19:24
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30.03.2019 19:24


Трубу с водой прорвало сегодня в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” читатели, инцидент произошел вечером во дворе дома №10 по улице Наумова - всего в 100 метрах от площади Ленина. Фонтан воды поднялся на высоту около двух-трех метров. Как нам стало известно, коммунальщики быстро прибыли на место и ликвидировали гейзер.

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