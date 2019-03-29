Политика

Бывший депутат гордумы вышла на сцену ради главы Волгограда

Политика 29.03.2019 16:11
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29.03.2019 16:11


Только что в здании государственного детско-юношеского центра начался отчет главы Волгограда Виталия Лихачева. Как сообщает ИА «Высота 102», ведет мероприятие бывший депутат Волгоградской гордумы Ирина Карева. Встречает гостей в холле ГДЮЦа струнный ансамбль. К выступлению первого лица города правоохранители начали готовиться за несколько часов.


Зону парковки напротив ГДЮца на участке улиц Краснознаменской и 10-ой Дивизии НКВД освободили от транспорта, установив оранжевые конусы. На месте дежурят полицейские машины. Аналогичные меры предпринимались и в декабре 2018 года, когда с отчетом о работе администрации региона на сцене ГДЮЦа выступал губернатор Андрей Бочаров.



На входе гостей встречали народной инструментальной музыкой. И это не новинка - на губернаторском отчете тоже музицировали. 





Один из присутствующих в зале перед началом выступления Виталия Лихачева попытался сходу задать ему вопрос. Глава Волгограда пообещал ответить на него после своего отчета. 
Выступление главы Волгограда сопровождают слайды с инфографикой о реализуемых проектах. Свою речь глава города начал с самого главного – ремонта дорог.  В планах на 2019 год - восстановление как минимум 35 объектов улично-дорожной сети. Также необходимо приступать к следующему этапу строительства Нулевой Продольной магистрали от Ворошиловского до Кировского района. Для  этих целей начинается проектирование берегоукрепления. 



В сфере ремонта и строительства дорог за последние несколько лет, как заявил Лихачев, произошли качественные перемены. Так, если по итогам 2015 года в нормативном состоянии находились только 26% дорог города, то в 2018-ом – уже 63%. К 2022 году этот показатель должен составить уже 85%. За последние четыре года пассажиропоток на муниципальных автобусах увеличился в шесть раз –  до 55,6 млн человек. Таких показателей удалось добиться за счет расширения парка общественного транспорта. 



С 2015 по 2018 годы  благоустроено 24 общественных территории (парки, скверы и т.д.), а также 146 дворов. В прошлом году в Волгограде высажено 24  тысячи деревьев и кустарников. Наибольшее количество зеленых насаждений появилось в парке Победы, на смотровой площадке под мостом через Волгу, в ЦПКиО, парке «Петровский» и др.
Больше снимков - в фотогалерее.

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