Бывший депутат гордумы вышла на сцену ради главы Волгограда





Только что в здании государственного детско-юношеского центра начался отчет главы Волгограда Виталия Лихачева. Как сообщает ИА «Высота 102», ведет мероприятие бывший депутат Волгоградской гордумы Ирина Карева. Встречает гостей в холле ГДЮЦа струнный ансамбль. К выступлению первого лица города правоохранители начали готовиться за несколько часов.









Зону парковки напротив ГДЮца на участке улиц Краснознаменской и 10-ой Дивизии НКВД освободили от транспорта, установив оранжевые конусы. На месте дежурят полицейские машины. Аналогичные меры предпринимались и в декабре 2018 года, когда с отчетом о работе администрации региона на сцене ГДЮЦа выступал губернатор Андрей Бочаров.













На входе гостей встречали народной инструментальной музыкой. И это не новинка - на губернаторском отчете тоже музицировали.





















Один из присутствующих в зале перед началом выступления Виталия Лихачева попытался сходу задать ему вопрос. Глава Волгограда пообещал ответить на него после своего отчета.

Выступление главы Волгограда сопровождают слайды с инфографикой о реализуемых проектах. Свою речь глава города начал с самого главного – ремонта дорог. В планах на 2019 год - восстановление как минимум 35 объектов улично-дорожной сети. Также необходимо приступать к следующему этапу строительства Нулевой Продольной магистрали от Ворошиловского до Кировского района. Для этих целей начинается проектирование берегоукрепления.











