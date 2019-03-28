Экономика 28.03.2019 16:16 Реклама
408 0
28.03.2019 16:16
За 2018 год более чем четырем миллионам клиентов Сбербанка по программам страхования жизни стал доступен дополнительный сервис «Второе медицинское мнение», позволяющий получить альтернативное заключение по первичному диагнозу от ведущих медицинских специалистов российских и зарубежных клиник.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, наибольшее количество обращений за «Вторым медицинским мнением» поступило по диагнозам «неврология» (26%), «онкология» (20%) и «ортопедия» (18%). Также были востребованы консультации кардиологов (9%) и эндокринологов (8%).
Дополнительный сервис «Второе медицинское мнение» включен в страховые продукты компании «Сбербанк страхование жизни». Пользоваться сервисом можно неограниченное количество раз в течение срока действия. Воспользоваться услугой можно через маркетплейс сервиса DocDoc.
Клиенты могут получить консультацию по первичному медицинскому заключению у экспертов ведущих российских и зарубежных клиник. Наибольшим спросом пользуется «Второе медицинское мнение» от специалистов из США, Южной Кореи и Германии. Проконсультироваться можно по онкологическим, неврологическим, офтальмологическим, гематологическим, пульмонологическим, кардиологическим, нефрологическим эндокринным и ортопедическим заболеваниям.
Большинство обращений в 2018 году поступило от клиентов из Москвы и Московской области — 59%. Далее следуют Ленинградская область (8%) и Краснодарский край (5%). По 4% обращений поступило от клиентов из Свердловской, Самарской и Нижегородской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа.
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
”Второе медицинское мнение” — это возможность уточнить установленный диагноз у экспертов ведущих международных клиник без затрат на поездки за рубеж. В 98% обращений наших клиентов первоначально поставленный диагноз подтвердился. В то же время специалисты рекомендовали дополнительные обследования или другие схемы лечения. От точности постановки диагноза и правильно выбранной схемы во многом зависит успех лечения. Это особенно актуально, если речь идет о серьезных критических заболеваниях. Спрос на услугу среди наших клиентов растет: количество обращений за вторым медицинским мнением в 2018 году выросло на 14%».
Сервис «Второе медицинское мнение» включен в программы кредитного страхования жизни, продукт «Фонд здоровья» (комбинированная программа накопительного страхования жизни с индивидуальным пакетом медицинских сервисов, предусматривающая организацию и оплату лечения в случае диагностирования критического заболевания) и «Горизонт здоровья» (программа рискового страхования жизни, предусматривающая ежегодные профилактические онкочекапы, а при необходимости — организацию и оплату лечения онкологических заболеваний).
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Фото с сайта https://www.sberbank.ru
Реклама
Популярное по теме
05.03.2019 18:41
11373 9
25.03.2019 12:45
11282 19
27.02.2019 20:42
19445 8
В Волгоградском регионе стартовал капремонт многоквартирных домов по плану 2019 года28.03.2019 12:49
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6,2 трлн рублей27.03.2019 17:22
Мэрия Волгограда активно ищет инвесторов для убыточного МУП «Метроэлектротранс»27.03.2019 13:18
Банк «Возрождение» запустил «Щедрый» накопительный счет26.03.2019 16:28
Сбербанк предложил готовое решение для розничной торговли и сферы услуг26.03.2019 15:27
Волгоградский гидроксид магния - в Южной Корее25.03.2019 14:27
В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышу25.03.2019 12:45
Сбербанк: более 1 млн поездок на общественном транспорте были оплачены волгоградцами с начала 2019 года банковскими картами25.03.2019 12:39
Вода для всех – Волжские пивовары провели на заводе День воды25.03.2019 10:12
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» принимает будущих энергетиков25.03.2019 09:27
В Волгоградской области увеличили число субсидируемых из бюджета авиарейсов23.03.2019 14:05
ВТБ в Волгограде увеличил портфель привлеченных средств до 24,5 млрд рублей22.03.2019 16:35
Сбербанк установил первый терминал в детском саду Волгоградской области22.03.2019 16:03
Сбербанк и «АВТОВАЗ» подписали соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд рублей22.03.2019 14:00
В Садах Придонья митрополит Феодор познакомился с производством постной продукции22.03.2019 10:48
Реклама