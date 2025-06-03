Автомобилисты в Волгоградской области сняли на видео полчище саранчи, которая в буквальном смысле марширует по проезжей части дороги, передает V102.RU.





По предварительным данным, ролик был снял на трассе, соединяющей Быковский и Палласовский районы.

- Саранча толпой ходит, - говорит автор видео. Далее он показывает, с каким звуком, раздающимся из-под колес, машине приходится продвигаться вперед прямо по стаду марширующих насекомых.

Ранее сообщалось, что в регионе был введен режим повышенной готовности из-за обнаружения личинок вредителей в Старополтавском, Палласовском, Быковском, Среднеахтубинском, Ленинском и Светлоярском районах. На этих территориях проводятся обработки с учетом стадии развития личинок. Саранча еще не встала на крыло, поэтому летать пока не может.

По данным регионального филиала Россельхозцентра, в Волгоградской области уже обработано от вредителей более 10 тысяч га территории в Старополтавском, Палласовском, Быковском, Среднеахтубинском, Ленинском, Светлоярском, Иловлинском, Котельниковском, Октябрьском, Николаевском и Суровикинском районах. Работы проводятся поэтапно, с учетом стадии развития саранчи и размера выявленных очагов. Специалисты отмечают, что решения принимаются оперативно, в регионе есть достаточный запас препаратов для обработки.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me