Политика 28.03.2019 14:06
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28.03.2019 14:06
На очередном заседании Урюпинской городской думы оказался замечен областной депутат Сергей Горняков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облдумы, экс-мэр столицы российской провинции и бывший спикер гордумы посетил представительное собрание в ходе рабочей поездки в Урюпинск. Региональный лидер партии «Единая Россия» вместе с депутатами заслушал отчет главы городской администрации Юрия Хорошенькова об итогах работы муниципалитета. В планах у вице-спикера регпарламента также – проведение приема граждан.
Мэром Урюпинска и председателем городской думы Сергей Горняков являлся до избрания в 2014 году депутатом Волгоградской областной думы. Несмотря на смену работы, место жительства политик менять не стал - он по-прежнему живет в Урюпинске.
Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы.
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