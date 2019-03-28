В Волгограде родителей просят рассказать всю правду о школьном питании

Общество 28.03.2019 12:10
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28.03.2019 12:10
О качестве, разнообразии школьного питания спросили сегодня у родителей активисты проекта «Народный контроль». Как сообщает ИА «Высота 102», акция прошла в школе №6 Центрального района Волгограда, расположенной на улице Хиросимы. Общественники интересуются, питается ли ребенок в школе, нравится ли ему еда в столовой. Народные контролеры попросили родителей откровенно рассказать о недостатках и внести свои конструктивные предложения. В целом респонденты оказались довольны тем, как кормят их детей в школьной столовой. Некоторые родители высказали пожелание чаще угощать детвору свежими фруктами и давать обильное питье.
Федеральный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко также пообщалась с родителями школьников и рассказала о целях проведения анкетирования. «Мониторинг безопасности питания в детских садах и школах проводится не только в Волгограде, он является всероссийским. Ситуация в регионах абсолютно разная. В школе №6 Волгограда родителей и детей устраивает питание. Но так бывает далеко не везде. Опросы родителей наши активисты будут проводить в течение месяца. По итогам данной работы «Народный контроль» внесет в профильные ведомства свои предложения, которые мы сформируем на основании рекомендаций родителей», - пояснила Анна Кувычко.
В начале апреля в Государственной думе пройдут парламентские слушания, посвященные совершенствованию качества общественного питания. Результаты проведенного опроса родителей учеников также станут предметом обсуждения среди народных избранников, представителей ведомств правительства России и контролирующих органов.
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