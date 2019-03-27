Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде следователи не дали подрядчику скрыть «халтуру» после ремонта памятника на острове Людникова

Аналитика 27.03.2019 20:00
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27.03.2019 20:00



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: руководство областного комитета культуры неприятно удивило культурную общественность, памятник героям Сталинграда стоит опечатанным, Росгвардия отмечает профессиональный праздник и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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