



Передано в суд уголовное дело об уклонении от уплаты более 100 миллионов рублей налогов. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По версии следствия, в 2015 году руководитель компании при помощи юриста включал в декларации ложных данные об объемах поставленной алкогольной продукции. Также по документам фирма закупала двуокись углерода у двух “виртуальных” компаний. По сведениям информагентства, в деле фигурирует ООО "Держава", производитель пива, кваса и других напитков, за которой стоит известный волгоградский бизнесмен Борис Изгаршев. Свою вину обвиняемые не признают. У них арестовано имущество на сумму 4 миллиона рублей. Расследованием уголовного дела занимались следователи регионального СУ СК России. Оперативное сопровождение вели сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, Борис Изгаршев был осужден в 2010 году за мошенничество . Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.



