В Волгоградской области за три года количество абортов сократилось на 69%





В Волгоградской области с 2016 по 2018 год количество абортов сократилось на 69%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные комитета здравоохранения региона, если три года назад показатель составлял свыше 8,3 тысячи, то в минувшем году – только 2,5 тысячи. Статистика касается количества прерванной беременности по желанию женщины, без учета абортов по медицинским показателям. В 2016 году только 15% пациенток женских консультаций после проведенных профилактических бесед решили оставить ребенка. По итогам 2018 года этот показатель возрос до 29%.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в Волгоградской области коеффициент рождаемости должен увеличиться с 1,4 до 1,5 на каждую женщину. При решении этой задачи власти региона намерены сделать ставку на расширение мер финансовой поддержки молодых семей, создание дополнительных мест в детских садах, в том числе, для детей до 3 лет и малышей с инвалидностью. Общий бюджет региональных проектов, которые будут реализованы в регионе с 2019 по 2024 год по направлению «Демография», составит 21,2 млрд рублей, 11,9 млрд из которых - федеральные средства, остальные 9 млрд – из регионального бюджета.



