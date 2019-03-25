Здравоохранение

В Волгоградской области за три года количество абортов сократилось на 69%

Здравоохранение 25.03.2019 09:12
1444 1
25.03.2019 09:12


В Волгоградской области с 2016 по 2018 год количество абортов сократилось на 69%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные комитета здравоохранения региона, если три года назад показатель составлял свыше 8,3 тысячи, то в минувшем году – только 2,5 тысячи. Статистика касается количества прерванной беременности по желанию женщины, без учета абортов по медицинским показателям. В 2016 году только 15% пациенток женских консультаций после проведенных профилактических бесед решили оставить ребенка. По итогам 2018 года этот показатель возрос до 29%. 
В рамках реализации национального проекта «Демография» в Волгоградской области коеффициент рождаемости должен увеличиться с 1,4 до 1,5 на каждую женщину. При решении этой задачи власти региона намерены сделать ставку на расширение мер финансовой поддержки молодых семей, создание дополнительных мест в детских садах, в том числе, для детей до 3 лет и малышей с инвалидностью. Общий бюджет региональных проектов, которые будут реализованы в регионе с 2019 по 2024 год по направлению «Демография», составит 21,2 млрд рублей,  11,9 млрд из которых - федеральные средства, остальные 9 млрд – из регионального бюджета.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Губернатор Волгоградской области озвучил план реформирования онкослужбы
27.02.2019 12:18
13578 5
В Волгоградской области построят три новые вертолетные площадки для санавиации
14.03.2019 11:01
12349 10
В волгоградской больнице №25 откроют роддом
14.03.2019 10:32
8903 8
Здравоохранение
14.03.2019 11:01
Здравоохранение 14.03.2019 11:01
12349 10 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2019 10:32
Здравоохранение 14.03.2019 10:32
8903 8 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
14.03.2019 09:04
Здравоохранение 14.03.2019 09:04
6514 10 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
13.03.2019 14:40
Здравоохранение 13.03.2019 14:40
7037 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
11.03.2019 12:51
Здравоохранение 11.03.2019 12:51
2157 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.03.2019 13:21
Здравоохранение 04.03.2019 13:21
6880 8 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.03.2019 10:28
Здравоохранение 04.03.2019 10:28
821 8 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
28.02.2019 12:06
Здравоохранение 28.02.2019 12:06
11541 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.02.2019 12:18
Здравоохранение 27.02.2019 12:18
13578 5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.02.2019 15:38
Здравоохранение 25.02.2019 15:38
3838 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
20.02.2019 20:10
Здравоохранение 20.02.2019 20:10
14036 7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
18.02.2019 13:28
Здравоохранение 18.02.2019 13:28
7147 5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
15.02.2019 12:35
Здравоохранение 15.02.2019 12:35
6548 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
11.02.2019 12:22
Здравоохранение 11.02.2019 12:22
18979 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
10.02.2019 11:44
Здравоохранение 10.02.2019 11:44
9033 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:00
Жириновский поблагодарил полицию за раскрытие дела о вандализме в отношении офиса ЛДПР в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде на улице Советской эвакуаторы не щадят дорогие иномарки Смотреть фотографии
10:24
В Волгограде задержали супругов за контрабанду таблеток для похуденияСмотреть фотографии
09:27
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» принимает будущих энергетиковСмотреть фотографии
09:12
В Волгоградской области за три года количество абортов сократилось на 69%Смотреть фотографии
04:56
Волгоградское госпредприятие получит авто с тюнингомСмотреть фотографии
19:13
«Дерут, как хотят»: плата за ЖКХ становится для волгоградцев неподъемной Смотреть фотографииCмотреть видео
15:52
"Ротор" одержал верх над "Сибирью" на "Волгоград Арене" - 2:0Смотреть фотографии
15:33
«Браво, Артист!»: актера Петра Зайченко проводили в последний путь (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:05
«Сама себе дизайнер»: сделанное волгоградкой украшение живет в «собачьей» коллекции писательницы Дарьи ДонцовойСмотреть фотографии
11:21
На трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" произошло смертельное ДТПСмотреть фотографии
11:10
Соблюдайте ПДД: В Волгограде массовая эвакуация машин ожидается на улице СоветскойСмотреть фотографии
09:47
ДТП в Волгоградской области унесло жизнь человека, еще двое в больницеСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области прошел "миграционный" рейд - найдены десятки нарушенийСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде осудили двух женщин за кражу красной икры из магазинаСмотреть фотографии
08:03
В Волгоградской области сотовые операторы не помогают силовикам ловить телефонных мошенниковСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде локомотив почти на час остановил движение по автодорогеСмотреть фотографии
20:01
В Волгоградской области за бортом программы переселения остался 61 человекСмотреть фотографии
15:19
«Весне дорогу»: в Волжском стартовал дворовой субботникСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области увеличили число субсидируемых из бюджета авиарейсовСмотреть фотографии
12:34
В Волгоградской области 205 км по пустынной степи пробегут более 800 спортсменовСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области психологи учат военных правильно дышать и бороться с тревожностьюСмотреть фотографии
10:27
В Волжском ищут сбившего ребенка водителя синего "Opel"Смотреть фотографииCмотреть видео
10:04
В Волжском большегруз протаранил "ГАЗель", пострадал человекСмотреть фотографии
09:49
13 человек доставлены в полицию после рейда на Тракторном рынке Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:41
В Волгоградской области обследуют состояние 4000 га лесаСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: волгоградцы устали от псевдореформ ЖКХ Смотреть фотографииCмотреть видео
19:46
В Волгограде судью, отпустившего из СИЗО подозреваемого в педофилии, привлекут к ответственностиСмотреть фотографии
17:47
Под Волгоградом подозреваемого в насилии над школьницей маршрутчика арестовали повторно (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
17:16
Волгоградцам предложили два парка Гагарина на выборСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 