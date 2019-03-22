



К 8,5 годам колонии особого режима приговорил суд жителя Михайловки Виктора Рыжова, совершившего разбойное нападение на ювелирный магазин под видом инвалида. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Котовский районный суд.

Ограбление ювелирного салона он совершил 17 октября прошлого года. Для этого 58-летний Рыжов приехал из Михайловки в Котово. В городском парке он для маскировки надел на лицо медицинскую маску, обмотал ногу бинтом и на костылях вошел в ювелирный магазин.

Угрожая пистолетом, он забрал украшения стоимостью около миллиона рублей, а затем сбежал через окно.

При попытке уехать из Котово на такси Рыжова задержали полицейские. У него изъяли драгоценности и 2 травматических пистолета. Если приговор вступит в силу, то грабитель станет пенсионером, находясь в колонии.