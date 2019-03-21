Политика

Начальник ГУ МВД по Волгоградской области высказался о неприятном инциденте с офисом ЛДПР

Политика 21.03.2019 11:47
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21.03.2019 11:47


Сегодня начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко на парламентском часе в облдуме прокомментировал инцидент с вандализмом в отношении офиса ЛДПР, произошедшем 16 марта этого года в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102",  обсудить сегодня это ЧП главного полицейского региона попросил заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Горняков.
Кравченко сообщил, что лично занимался этой темой. На раскрытие правонарушения были брошены лучшие силы полиции, что позволило установить подозреваемых в кратчайшие сроки. 
Начальник регионального главка МВД отметил, что полиция с особым вниманием отнеслась к этому происшествию, которое имеет политический подтекст. "Я попросил сотрудников отнестись у этому ЧП, как к двойному убийству", - рассказал Кравченко. Вся эта ситуация, по его словам, является неприятной. Он призвал всех депутатов в преддверии выборов быть сдержаннее, вести себя корректно.
Отметим, что единственный депутат от ЛДПР Юрий Чекалин, имя которого фигурировало в этом скандале, сегодня на заседании Волгоградской облдумы не присутствует.
Напомним, что в субботу, 16 марта, нецензурными словами был исписан фасад здания в Волгограде, где расположен офис реготделения ЛДПР. По факту совершения вандализма было возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых.
Ими оказались трое молодых людей: 19-летний студент вуза, 25-летний охранник ЧОПа и 20-летний безработный. Последний при себе имел удостоверение помощника депутата Волгоградской областной думы от ЛДПР Юрия Чекалина. Один из подозреваемых ранее состоял в региональном координационном штабе политической организации. Мужчины признались сотрудникам полиции в том, что оскорбительные надписи и рисунки на фасад офиса ЛДПР нанесли именно они.
Кравченко сегодня сообщил, что сотрудники полиции, которые раскрыли это преступление, будут материально поощрены. Волгоградская облдума также выразила готовность поощрить полицейских за работу.

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