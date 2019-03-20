Телеком

Чемпионы по селфи и сторис: Универсиада обогнала в интернет-активности волгоградский ЧМ

Телеком 20.03.2019 16:05
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20.03.2019 16:05


Студенческие игры 2019 года в Красноярске стали не только самой представительной зимней Универсиадой за всю историю игр, но и самым масштабным мобильным событием за всю историю проведения массовых мероприятий в Сибири. В общей сложности за все дни на объектах Универсиады в сети МегаФона болельщики, участники и организаторы проговорили более 4,5 млн минут, это более трех лет беспрерывных разговоров. А совокупный интернет-трафик превысил 74 Терабайта. Это в пятнадцать раз больше того, сколько скачали болельщики на «Волгоград Арене» в дни Чемпионата. Объединяет события одно – и там, и у нас инфраструктура МегаФона выдержала колоссальные нагрузки и отработала в штатном режиме. Средняя скорость 4G во время игр составила около 20 Мбит/с. Максимальный рекорд скорости, который зафиксировали инженеры МегаФона – 279 Мбит/с на стадионе Енисей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
Самым «качающим» спортивным объектом оказалась «Платинум Арена», где проводились церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по фигурному катанию. Второе и третье место заняли «Енисей» и» «Кристалл Арена», где проводились соревнования по бенди, а также по хоккею с шайбой среди мужчин. Эти виды спорта оказались самыми зрелищными и сгенерировали больше всего фото и видео в соцсетях и мессенджерах. 
Кстати, именно соцсети и мессенджеры были наиболее востребованными приложениями у болельщиков Универсиады. Топ-3 самых популярных социальных сетей – VK, Instagramи Одноклассники, главный мессенджер Игр – это WhatsApp.
Активную подготовку к Универсиаде МегаФон начал за год до проведения Игр, построив 40 новых базовых станций, еще 20 модернизировал, развернул 4 подвижные базовые станции. Также была введена в эксплуатацию новая магистраль до аэропорта, которая позволила обеспечить полное покрытие главного воздушного узла Красноярска сетью 4G. 
«Проведение Универсиады стало для нас одним из самых важных инфраструктурных проектов, ведь от качества и надежности нашей связи в данном случае зависело не только настроение болельщиков, но и сама организация Студенческих игр, ведь дирекция Универсиады с 2014 года является корпоративным клиентом МегаФона и пользуется нашей мобильной связью уже пять лет. Во время соревнований мы также обеспечивали голосовой связью и мобильным интернетом почетных гостей и участников события, в том числе представителей FISU, Национальной федерации студенческого спорта, волонтеров Универсиады», – комментирует директор Красноярского регионального отделения МегаФона Виталий Молотков.

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