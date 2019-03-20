Происшествия 19.03.2019 19:42
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19.03.2019 19:42
Школьник погиб сегодня в городе Михайловке. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП, по предварительным данным, случилось около шести часов вечера на территории торговой базы “Кедр”, расположенной на улице Калинина. Десятилетнего мальчика раздавила железобетонная плита. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
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