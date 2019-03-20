Аналитика

«Высота 102 ТВ:» Молодежному парламенту Волгоградской области понадобилась «скорая помощь»

Аналитика 19.03.2019 20:05
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19.03.2019 20:05





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: под Волгоградом инвалид-колясочник выложил в сеть позорную дорогу, а на утро остался без машины. Единороссы призвали членов молодежного парламента Волгоградской области вылезти из подводной лодки и обзавестись штатным доктором. В двухэтажном бараке рухнул кусок внешней стены. Но расселять жильцов никто торопится.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Фото: volgoduma.ru

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