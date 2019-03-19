Работодатель из Волгограда три месяца не платил зарплату работнику-невидимке





В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, задолжавшего зарплату своему сотруднику. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка показала, что в период с июля 2017 года по март 2018 года в фирме работал мужчина, с которым не был оформлен трудовой договор. Когда формально несуществующий сотрудник решил уволиться, ему не заплатили за последние три месяца.

Суд подтвердил эти факты, но расплатиться с работником коммерсант все равно не спешил. При этом деньги у фирмы есть. Дело возбуждено по статье “Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы”. Его расследованием занимаются сотрудники СО по Ворошиловскому району СУ СК РФ по Волгоградской области.