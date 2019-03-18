ВТБ в Волгоградской области нарастил кредитный портфель на 25%





Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Волгоградской области по итогам 2018 года вырос на четверть и составил 45,8 млрд рублей, сообщил ИА "Высота 102" на состоявшейся пресс-конференции управляющий объединенного банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

Подводя итоги минувшего года, Владимир Русаев отметил, что объединение розничного и корпоративного направлений банка позитивно сказалось на ключевых показателях работы банка. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 12 % и достиг 41,3 млрд рублей.

В сегменте розничного бизнеса кредитный портфель за год вырос на 16%, до 24,5 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на кредиты наличными - 11,8 млрд рублей (прирост за год +35%).

Портфель ипотечных кредитов на отчетную дату составил 10 млрд рублей, показав рост в 4%, автокредитования - 1,6 млрд рублей (+14%). Портфель привлеченных средств физлиц, включая инвестпродукты, вырос на 36%, до 24,5 млрд рублей.

За год банк ВТБ в Волгоградской области выдал населению региона 22 тысячи кредитов на сумму 15 млрд рублей. Общий объем займов вырос по отношению к 2017 году почти на 40%. Более половины от данной суммы - 8,4 млрд рублей - составили выдачи кредитов наличными (в 1,5 раза больше чем в 2017 году). Объем выдачи ипотеки по итогам года составил 5,3 млрд рублей (+40%), автокредитов - 1,3 млрд рублей (+25%).

Корпоративный кредитный портфель за 2018 год вырос на 33%, до 21,3 млрд рублей. Основную долю в нем занимают предприятия среднего и малого бизнеса.

В отраслевой структуре более 78% составляют кредиты компаниям агропромышленного комплекса. Часть кредитного портфеля приходится на программу, которая реализуется совместно с Министерством сельского хозяйства России и даёт возможность получить финансирование по сниженной ставке.

По словам Владимира Русаева, участие в госпрограммах стимулирует развитие целого ряда региональных компаний. В рамках программ волгоградский ВТБ профинансировал 47 проектов на общую сумму 9,6 млрд рублей с объемом выдачи 7,9 млрд рублей.

Объем привлеченных средств юридических лиц на отчетную дату составил 16,8 млрд рублей.

«Объединение корпоративной и розничной сетей позволило нам аккумулировать лучшие практики двух бизнес-направлений. Мы продолжим активную работу в сегменте МСБ, планомерно расширяя клиентскую базу, которая по итогам 2018 года насчитывает более 3,9 тысячи предпринимателей и организаций региона. Наравне с этим приоритетной задачей ВТБ станет увеличение доли на рынке розничного кредитования и наращивание депозитного портфеля», - прокомментировал Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.



