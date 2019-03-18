Депутат Волгоградской облдумы Юрий Чекалин. Его помощник -оказался в числе задержанных.
В Волгограде по факту вандализма в отношении офиса ЛДПР возбуждено уголовное дело, задержаны трое партийцев
Расследования 18.03.2019 11:11
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18.03.2019 11:11
В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту совершения вандализма в отношении фасада здания, где расположен офис реготделения ЛДПР. Как стало известно ИА «Высота 102», задержаны трое подозреваемых. По их словам, они являются членами либерал-демократической партии. А на преступление пошли из-за личных неприязненных отношений к нынешнему руководителю ЛДПР в регионе – Сергею Попову.
Как пояснили в региональном главке МВД, уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст. 214 УК РФ, расследуется отделом дознания ОП №4 УМВД по Волгограду. Задержанными оказались трое молодых людей: 19-летний студент вуза, 25-летний охранник ЧОПа и 20-летний безработный. Последний при себе имел удостоверение помощника депутата Волгоградской областной думы от ЛДПР Юрия Чекалина. Один из подозреваемых ранее состоял в региональном координационном штабе политической организации. Мужчины признались сотрудникам полиции в том, что оскорбительные надписи и рисунки на фасад офиса ЛДПР нанесли именно они.
Расследование уголовного дела взято под контроль руководством ГУ МВД по Волгоградской области.
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