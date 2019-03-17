В Волгоградской области для выгула собак определят специальные места





Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура обязала органы местного самоуправления определить места для выгула животных. Как сообщил ИА «Высота 102» помощник прокурора Дмитрий Навасардян, такое требование содержится в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу 27 декабря 2018 года.

В соответствии положениями указанного закона, выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц, а также не допускать выгул животных вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

В природоохранной прокуратуре сообщили, что в ходе анализа нормативной правовой базы органов местного самоуправления Волгоградской области установлено, что в большинстве случаев места выгула животных не определены. «В указанной связи прокуратурой в адрес органов местного самоуправления внесено 84 представления об устранении нарушений законодательства. Исполнение представлений находится на контроле прокуратуры», - рассказал помощник прокурора.

К слову, в новом федеральном законе введен запрет на содержание и использование диких животных в домашних условиях. В случае нарушения закона животные подлежат конфискации и возвращению в среду их обитания. Если возвращение указанных животных в среду их обитания невозможно, то дальнейшее обращение с ними осуществляется в соответствии с порядком, установленным правительством РФ.



