Экология

В Волгоградской области для выгула собак определят специальные места

Экология 17.03.2019 05:53
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17.03.2019 05:53


Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура обязала органы местного самоуправления определить места для выгула животных. Как сообщил ИА «Высота 102» помощник прокурора Дмитрий Навасардян, такое требование содержится в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу 27 декабря 2018 года.
В соответствии положениями указанного закона, выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц, а также не допускать выгул животных вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.
В природоохранной прокуратуре сообщили, что в ходе анализа нормативной правовой базы органов местного самоуправления Волгоградской области установлено, что в большинстве случаев места выгула животных не определены. «В указанной связи прокуратурой в адрес органов местного самоуправления внесено 84 представления об устранении нарушений законодательства. Исполнение представлений находится на контроле прокуратуры», - рассказал помощник прокурора.
К слову, в новом федеральном законе введен запрет на содержание и использование диких животных в домашних условиях. В случае нарушения закона животные подлежат конфискации и возвращению в среду их обитания. Если возвращение указанных животных в среду их обитания невозможно, то дальнейшее обращение с ними осуществляется в соответствии с порядком, установленным правительством РФ.

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