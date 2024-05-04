На Страстной неделе в домах волгоградцев начинается подготовка к Пасхе. Особая работа – порой невидимая глазу прихожан – накануне Христова Воскресения проводится в храмах и монастырях. Корреспонденты ИА «Высота 102» побывали в женской Свято-Вознесенской Дубовской обители и увидели все своими глазами.









На территории монастыря не оставляет ощущение, что к светлому празднику здесь готовится сама природа. Дыхание ее новой жизни чувствуется в каждой детали – и в цветущих садовых деревьях, и в распустившейся раньше срока сирени, и в уже готовых к началу сезону розах.

– Женские монастыри всегда отличаются особой ухоженностью, ведь именно женская рука – мягкая, теплая – способна создавать красоту, – говорят насельницы обители.

Но больше всего городского жителя удивляет другое. Непривычная уху тишина. Все внешнее здесь словно приглушено для того, чтобы прихожане могли прислушаться к самим себе.









На пороге храма нас встречает одна из монахинь. Улыбаясь, как давним знакомым, она ведет нас к трапезной – именно тут в дни Страстной недели идут последние бытовые приготовления к Пасхе.

– В монастырь никогда не приходят от какой-то скорби. Сюда приводят любовь и радость общения с Богом. Со своей скорбью человек ищет утешения в храме. Но, чтобы отречься от мира, оставить все - семью, работу, карьеру, планы – и уйти в монастырь, должна действовать более мощная сила. Это призвание! – насельница монастыря открывает тугую дверь и вновь возвращается к мирским разговорам о празднике.

На длинных столах трапезной расставлены пасхальные наборы с куличами внушительных размеров. Над украшением каждого из них монахини и послушники трудились по несколько часов. Кстати, дизайн для праздничной выпечки здесь меняют каждый год.









А в небольшой пекарне, пропитанной запахом свежей сдобы, сегодня жарко во всех смыслах слова. Сотрудница монастыря один за одним вытаскивает тяжелые противни и раскладывает в формы новую партию теста. За день женщина выпекает не меньше 200 куличей. Говорит, что на такой работе у нее устает только тело.

– Тесто все чувствует – и мое настроение, и даже погоду, – работница ни на минуту не отвлекается от работы. – Вот, например, при осадках дрожжевое тесто может просто не подняться или быть неэластичным. Хотя и делаю все по классическому рецепту. Бывает, что не все получается с первого раза, и тогда я отхожу от строгих пропорций и начинаю экспериментировать. За эти две недели перед Пасхой успеваю напечь столько куличей, что на свою, домашнюю, выпечку уже не остается сил.









В Великую субботу насельницы женского монастыря начнут украшение храма. После самых скорбных и аскетичных для верующих дней все вдруг наполнится цветом и заговорит о празднике.

– Цвет Пасхи – красный, поэтому в субботу в храме сделают композиции из красных цветов, поменяют завесы на царских вратах, все накидки. Даже в богослужебных книгах мы положим закладочки красного цвета. Ведь все должно ликовать! – рассказывают сестры.









За внешней подготовкой к Пасхе в монастыре стоит большая духовная работа - порой незаметная глазу обывателя, но ощущаемая в том самом спокойствии и умиротворении на территории обители.

– С годами восприятие Пасхи меняется. Еще до монастыря мы приходили в храм и просто смотрели на все происходящее, глубоко не понимая сути, – вспоминают монахини. – Когда стали взрослее и физически, и духовно, появилось больше понимания самого события. Для нас очевидно, что вся подготовка к Христову Воскресению – вовсе не искусственная смена декораций. Если мы проживаем Его путь с начала Страстной Седмицы, вникаем в это умом и сердцем, то после Его воскрешения ощущаем искреннюю радость. Мы не имитируем ее, не искусственно рождаем в себе, а получаем от Господа.





Автор: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»