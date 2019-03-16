В Волгоградской области инвалиду-колясочнику, члену штаба ОНФ отомстили за критику разбитых дорог

Происшествия 16.03.2019 11:31
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16.03.2019 11:31
Сегодня ночью неизвестные изуродовали машину волгоградского общественника, члена штаба регионального отделения ОНФ Владимира Ерофеева. Как рассказал ИА «Высота 102» Владимир, около трех часов ночи он услышал звуки ударов по его машине, припаркованной около дома в Ерзовке, где он живет. «Выглянул в окно, увидел, как двое мужчин в надвинутых капюшонах машут чем-то, услышал звуки разбитого стекла. Пока смог выйти, я передвигаюсь на коляске, они убежали. Машина изуродована, били, вероятно, арматурой», - вспоминает Владимир. Он вызвал экстренную службу, полицейские зафиксировали факт повреждений, сняли отпечатки пальцев.
Владимир Ерофеев возглавляет региональную общественную организацию инвалидов «Второе дыхание», он помогает людям с ограниченными возможностями в получении средств реабилитации, много ездит по области. Теперь он лишился средства передвижения – ремонт старенького японского минивена, приспособленного под перевозку коляски, обойдется не меньше, чем в 100 тысяч рублей. Найти такие деньги с пенсии по инвалидности в размере 16 тысяч рублей будет почти невозможно.
Владимир считает, что погромщики целенаправленно разбивали именно его машину. Молодой человек организовал сбор подписей в поселке Ерзовка с требованием к местным властям делать качественный ремонт дорог. Поводом для этого послужили вопиющие факты, когда ямы на дорогах поселка закладывали кирпичами. Он выложил фото и видео этого безобразия в социальные сети, и, вероятно, кому-то это очень не понравилось. «Случившееся – это удар для меня. Я теперь не смогу выехать из дома. Но менять свою гражданскую позицию я не собираюсь», - сказал Владимир.
В региональном отделении ОНФ возмущены произошедшим. "Дело чести правоохранительных органов найти негодяев, - сказал член штаба ОНФ Константин Глушенок. - Тем отвратительнее, что отомстили человеку, который, несмотря на свои проблемы, всегда помогал другим. Мы будем контролировать ход расследования, чтобы обязательно найти не только исполнителей, но и заказчиков".
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