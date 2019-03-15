Владимир Путин встретился с губернатором Волгоградской области

Политика 15.03.2019 14:37
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15.03.2019 14:37
Социально-экономическое положение Волгоградской области, выполнение майских Указов и развитие системы здравоохранения в регионе стали основными темами встречи президента России Владимира Путина с губернатором Андреем Бочаровым, которая прошла сегодня в Кремле, сообщает ИА "Высота 102".
Губернатор Волгоградской области доложил главе государства о социально-экономической ситуации в регионе. Так, валовой региональный продукт за пять лет вырос с 607 миллиардов рублей до 860 миллиардов рублей. Но задача - по итогам 2021 года валовой региональный продукт должен преодолеть планку один триллион рублей. "Это даст хорошую дополнительную возможность реализовать те задачи, которые стоят перед Волгоградской областью", - сказал Андрей Бочаров. Владимир Путин поинтересовался у губернатора Волгоградской области реализацией программы по оказанию современной медицинской помощи населению региона.Андрей Бочаров рассказал главе государства о том, что уже сделано и что будет сделано в этом плане: о модернизации головного онкоцентра, о создании 14 центров амбулаторной онкологической помощи, подготовке специалистов в этой отрасли, обновлении поликлиник, укреплении первичного звена оказания медицинской помощи посредством увеличения количества ФАПов. Андрей Бочаров остановился и на специфике медпомощи детству и материнству. Сейчас на территории области работают 8 специализированных и общих лечебных заведений, работающих в этой сфере.
"Но если уж честно сказать, то те наши больницы, которые являются специализированными, это и наша областная больница, и инфекционная больница, конечно, требованиям сегодняшнего дня уже не отвечают. Тем более что инфекционная больница находится в здании 56-го года постройки. Создание координирующего центра крайне необходимо для оказания помощи детскому населению", - сказал Андрей Бочаров. Губернатор Волгоградской области поделился с главой государства планами по созданию многофункционального современного детского оздоровительного комплекса, к проектированию которого в регионе приступают уже в этом году. Президент Владимир Путин пообещал оказать поддержку в реализации этого проекта и включить объект с 2022 года в государственную программу.
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