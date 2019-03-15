Владимир Путин встретился с губернатором Волгоградской области

Социально-экономическое положение Волгоградской области, выполнение майских Указов и развитие системы здравоохранения в регионе стали основными темами встречи президента России Владимира Путина с губернатором Андреем Бочаровым, которая прошла сегодня в Кремле, сообщает ИА "Высота 102".

Губернатор Волгоградской области доложил главе государства о социально-экономической ситуации в регионе. Так, валовой региональный продукт за пять лет вырос с 607 миллиардов рублей до 860 миллиардов рублей. Но задача - по итогам 2021 года валовой региональный продукт должен преодолеть планку один триллион рублей. "Это даст хорошую дополнительную возможность реализовать те задачи, которые стоят перед Волгоградской областью", - сказал Андрей Бочаров. Владимир Путин поинтересовался у губернатора Волгоградской области реализацией программы по оказанию современной медицинской помощи населению региона.Андрей Бочаров рассказал главе государства о том, что уже сделано и что будет сделано в этом плане: о модернизации головного онкоцентра, о создании 14 центров амбулаторной онкологической помощи, подготовке специалистов в этой отрасли, обновлении поликлиник, укреплении первичного звена оказания медицинской помощи посредством увеличения количества ФАПов. Андрей Бочаров остановился и на специфике медпомощи детству и материнству. Сейчас на территории области работают 8 специализированных и общих лечебных заведений, работающих в этой сфере.