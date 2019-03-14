



Банк «Открытие» удвоил выдачи кредитов населению и бизнесу Волгоградской области в 2018 году. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал управляющий региональным операционным офисом «Волгоградский» банка «Открытие» Сергей Крупчатников, сообщает ИА «Высота 102».

По словам С. Крупчатникова, большая часть розничного портфеля 2018 года — потребительские кредиты: «Всего за прошлый год «Открытие» выдал в Волгоградской области порядка четырёх тысяч кредитов наличными на общую сумму в 1,4 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает результат 2017 года. Банк нарастил объём выдачи ипотечных кредитов в 2,3 раза — до 776 млн рублей. За 2018 год более тысячи жителей области рефинансировали в банке кредит наличными».

Выдача кредитов малому и среднему бизнесу выросла в прошлом году по сравнению с 2017 годом в 2 раза. Всего банк выдал кредитов на сумму 1, 59 млрд рублей. При этом портфель кредитов малому и среднему бизнесу банка «Открытие» в Волгоградской области по итогам 2018 года увеличился на 68% — до 1,89 млрд руб.

«Важной задачей для банка «Открытие» в Волгоградской области является кратное увеличение розничного кредитования, в корпоративном, малом и среднем бизнесе. Услуги банка востребованы клиентами. Наши предложения во многом одни из лучших на рынке, качество обслуживания высокое, так что в текущем году мы и дальше будем наращивать бизнес. В том числе готовы кредитовать региональный бюджет и муниципальные образования Волгоградской области в рамках установленного лимита в размере 3 млрд рублей. Планируем также дополнительные инвестиции в развитие сети офисов и банкоматов», — отметил Сергей Крупчатников.



