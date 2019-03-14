Экономика 14.03.2019 15:54
221 0
14.03.2019 15:54
Банк «Открытие» удвоил выдачи кредитов населению и бизнесу Волгоградской области в 2018 году. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал управляющий региональным операционным офисом «Волгоградский» банка «Открытие» Сергей Крупчатников, сообщает ИА «Высота 102».
По словам С. Крупчатникова, большая часть розничного портфеля 2018 года — потребительские кредиты: «Всего за прошлый год «Открытие» выдал в Волгоградской области порядка четырёх тысяч кредитов наличными на общую сумму в 1,4 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает результат 2017 года. Банк нарастил объём выдачи ипотечных кредитов в 2,3 раза — до 776 млн рублей. За 2018 год более тысячи жителей области рефинансировали в банке кредит наличными».
Выдача кредитов малому и среднему бизнесу выросла в прошлом году по сравнению с 2017 годом в 2 раза. Всего банк выдал кредитов на сумму 1, 59 млрд рублей. При этом портфель кредитов малому и среднему бизнесу банка «Открытие» в Волгоградской области по итогам 2018 года увеличился на 68% — до 1,89 млрд руб.
«Важной задачей для банка «Открытие» в Волгоградской области является кратное увеличение розничного кредитования, в корпоративном, малом и среднем бизнесе. Услуги банка востребованы клиентами. Наши предложения во многом одни из лучших на рынке, качество обслуживания высокое, так что в текущем году мы и дальше будем наращивать бизнес. В том числе готовы кредитовать региональный бюджет и муниципальные образования Волгоградской области в рамках установленного лимита в размере 3 млрд рублей. Планируем также дополнительные инвестиции в развитие сети офисов и банкоматов», — отметил Сергей Крупчатников.
Реклама
Популярное по теме
05.03.2019 18:41
11152 9
27.02.2019 20:42
18990 8
13.02.2019 16:56
11643 2
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает новым абонентам о способах передачи показаний14.03.2019 16:45
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу14.03.2019 16:10
Положись на Volkswagen: программы на первый и семейный автомобиль14.03.2019 11:22
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»13.03.2019 14:03
Инвестиции в развитие: подземный парк рудника Гремячинского ГОКа пополнился новой техникой13.03.2019 13:21
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 млрд рублей13.03.2019 13:11
Охранной службе волгоградского «КАУСТИКа» – 55 лет!13.03.2019 11:29
Банк «Возрождение» увеличил за год кредитный портфель частных лиц более чем на 35%13.03.2019 09:16
Сбербанк Онлайн вошел в топ-5 самых востребованных мобильных приложений России12.03.2019 15:19
Сады Придонья и МГУ спасли 190 деревьев12.03.2019 12:37
Продукт для поста: Nemoloko предложат и для пользователей интернета11.03.2019 14:40
Студенты ЮФО заняли второе место на Чемпионате по кейсам АО «МХК «ЕвроХим»11.03.2019 13:05
Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки11.03.2019 11:11
Сбербанк начал прием заявок на участие в Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC) 201907.03.2019 13:24
Сады Придонья запустили новую рекламную кампанию в поддержку линейки продуктов торговой марки Nemoloko07.03.2019 11:01
Реклама