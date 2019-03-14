



Алексей Волков в телефонном разговоре с корреспондентом ИА "Высота 102" заявил, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать. Он по-прежнему настаивает на том, что не размещал скандальное фото статуи в социальной сети.

К крупному штрафу приговорил Волгоградский облсуд Алексея Волкова, бывшего главу штаба Алексея Навального в Волгограде, признанного виновным в публичном осквернении символов воинской славы России. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда. Напомним, в марте 2017 года Алексей Волков разместил в одной из групп “Вконтакте” фотографию скульптуры «Родина-Мать зовет!», окрашенную зеленым цветом. Это было сделано вскоре после того, как на Алексея Навального нападали с зеленкой. Позже публикацию удалили из паблика, был размещен пост с извинениями. В июле 2017 Алексею Волкову предъявили обвинение в реабилитации нацизма.