В Волгограде экс-сотрудника УФСИН заставляют вернуть взятки

Главное
Расследования 14.03.2019 14:01
3577 2
14.03.2019 14:01
Бывшему инспектору филиала по Светлоярскому району ФКУ УИИ регионального УФСИН Антону Молчанову придется выплатить государству 121 тысячу рублей. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Красноармейский районный суд Волгограда удовлетворил требования прокурора о взыскании с мужчины суммы взяток, которые он получил ранее.
В августе прошлого года Молчанова признали виновным в том, что он не раз получал деньги от лиц, находящихся под домашним арестом. За это он не проверял соблюдение ими условий меры пресечения. Тогда суд приговорил бывшего сотрудника УФСИН к четырем с половиной годам колонии общего режима.
Реклама
Популярное по теме
12.02.2019 10:47
27930 0
Серийный автоподставщик вернется в Волгоград через четыре года14.03.2019 16:10
Расследования 14.03.2019 16:10
2258 1 Обсудить
В Волгограде экс-главу штаба Навального оштрафовали за раскрашенную “Родину-Мать”14.03.2019 14:55
Расследования 14.03.2019 14:55
2534 11 Обсудить
В Волгограде безработный из Средней Азии продал чужую иномарку14.03.2019 12:33
Расследования 14.03.2019 12:33
341 1 Обсудить
"Голодный" экс-сотрудник Роспотребнадзора поедет в колонию за взятку14.03.2019 10:28
Расследования 14.03.2019 10:28
1253 4 Обсудить
В Волгоградской области директор фирмы нажился на своей компании13.03.2019 18:02
Расследования 13.03.2019 18:02
1433 0 Обсудить
В Волгограде арестовали одного участника смертельной перестрелки во Фролово13.03.2019 16:51
Расследования 13.03.2019 16:51
7008 14 Обсудить
Троим обвиняемым в сбыте фальшивых денег в Волгограде грозят серьезные сроки13.03.2019 15:44
Расследования 13.03.2019 15:44
928 0 Обсудить
В Волгограде у бизнесмена арестовали три дорогих автомобиля13.03.2019 09:59
Расследования 13.03.2019 09:59
5467 12 Обсудить
Экс-сотрудник волгоградской колонии продавал заключенным выходные12.03.2019 16:52
Расследования 12.03.2019 16:52
2634 5 Обсудить
Дело о гибели трех человек на барже рассмотрит Волжский горсуд12.03.2019 15:43
Расследования 12.03.2019 15:43
979 4 Обсудить
В Волгограде беглый заключенный получил новый срок за грабеж офисов микрозаймов12.03.2019 11:39
Расследования 12.03.2019 11:39
3095 5 Обсудить
В Волгоградской области задержали трио "барсеточников" (ВИДЕО)12.03.2019 09:09
Расследования 12.03.2019 09:09
17959 31 Обсудить
У грузоперевозчика из Волгограда арестовали автомобили и счета на сумму укрытых налогов11.03.2019 16:17
Расследования 11.03.2019 16:17
4198 4 Обсудить
В Волгограде осудили скрывавшегося в Польше наркопосредника11.03.2019 14:39
Расследования 11.03.2019 14:39
573 0 Обсудить
Волгоградца приговорили к 9 годам колонии за убийство в парке врача-невролога09.03.2019 04:46
Расследования 09.03.2019 04:46
7348 0 Обсудить
Реклама