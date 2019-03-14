В Волгограде экс-сотрудника УФСИН заставляют вернуть взятки

Бывшему инспектору филиала по Светлоярскому району ФКУ УИИ регионального УФСИН Антону Молчанову придется выплатить государству 121 тысячу рублей. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Красноармейский районный суд Волгограда удовлетворил требования прокурора о взыскании с мужчины суммы взяток, которые он получил ранее.

В августе прошлого года Молчанова признали виновным в том, что он не раз получал деньги от лиц, находящихся под домашним арестом. За это он не проверял соблюдение ими условий меры пресечения. Тогда суд приговорил бывшего сотрудника УФСИН к четырем с половиной годам колонии общего режима.