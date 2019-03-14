Положись на Volkswagen: программы на первый и семейный автомобиль

Концерн Volkswagen запустил собственные программы поддержки для будущих владельцев. Кто и на каких условиях имеет право воспользоваться этими программами, рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде.

Выгода 10% на новый Polo

Volkswagen Polo – одна из самых популярных моделей немецкого автопроизводителя. По данным экспертов на начало 2019 года по нашим дорогам ездит около 469 тыс. этих машин[1]. Залогом успешности автомобиля выступает оптимальное сочетание потребительских качеств: надёжность, комфорт, экономичность и адаптация для российских дорог. – одна из самых популярных моделей немецкого автопроизводителя. По данным экспертов на начало 2019 года по нашим дорогам ездит около 469 тыс. этих машин. Залогом успешности автомобиля выступает оптимальное сочетание потребительских качеств: надёжность, комфорт, экономичность и адаптация для российских дорог.









Для будущих владельцев компания разработала две программы, которые помогут получить новый авто со скидкой в размере 10%* при заключении кредитного договора с банками-партнёрами:

[2]. Требование к потенциальному покупателю – возраст до 30 полных лет. • «Твой старт с Volkswagen». Требование к потенциальному покупателю – возраст до 30 полных лет.

[3]. Если у покупателя есть 2 ребёнка до 18 лет, то в этом случае он соответствуете требованиям. Ограничение по возрасту для будущего владельца отсутствует. • «Положись на Polo». Если у покупателя есть 2 ребёнка до 18 лет, то в этом случае он соответствуете требованиям. Ограничение по возрасту для будущего владельца отсутствует.

Наличие действующих водительских прав – обязательное условие для участников каждой из программ.

«Положись на Volkswagen»

Volkswagen Tiguan, Touareg или T eramont стоимостью более 1 миллиона рублей действует дополнительная выгода в размере 10%* при условии покупки новой машины в кредит и сдачи старого авто в trade-in[4]. При покупке автомобилейстоимостью более 1 миллиона рублей действует дополнительная выгода в размере 10%* при условии покупки новой машины в кредит и сдачи старого авто в trade-in









Tiguan не только выделяется из общей массы авто на дороге и радует пассажиров хорошей эргономикой салона, но и обладает полезными для наших автовладельцев свойствами. не только выделяется из общей массы авто на дороге и радует пассажиров хорошей эргономикой салона, но и обладает полезными для наших автовладельцев свойствами.

вместительный внедорожник, который оснащён по последнему слову техники. Новый Touare g – вместительный внедорожник, который оснащён по последнему слову техники.





Teramont - компании Volkswagen. Производитель наделил модель самыми последними достижениями автомобильной моды и технологий. - компании Volkswagen. Производитель наделил модель самыми последними достижениями автомобильной моды и технологий.

Выгода при покупке авто в кредит

1. Покупая машину за наличные средства, приятно осознавать, что ты никому ничего не должен. А если срочно понадобятся деньги, а их нет, так как последние были отданы за автомобиль? В этом случае кредит на авто - более разумная вещь.

2. Прежде чем купить транспортное средство за свои деньги, их надо сначала накопить, а это небыстрый процесс. За это время цена машины может увеличиться, и придётся выбрать более бюджетный вариант. Взяв же кредит, можно сразу стать автовладельцем.

[5]. 3. Финансисты говорят, что деньги надо вкладывать туда, где они принесут ещё больше денег. Средний срок эксплуатации отечественных иномарок в России – 3-4 года

Экономика для двух вариантов:

• купить автомобиль за наличные деньги

• взять в кредит под ставку 10%*, как предлагает компания Volkswagen, сроком на 3 года (36 мес.) и первоначальным взносом - 20%. А имеющуюся сумму положить в банк под проценты.





Финансовый результат представлен в таблице:













Рациональный выбор в данном случае – взять автомобиль в кредит сейчас, а спустя 3 года иметь на руках сумму для покупки новой модели.





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[1] «Седан «Поло» — самый распространённый «Фольксваген» в России по данным Рамблер

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[2] Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Polo по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 мес. – 9,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 20% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит– 15,4%. При ПВ менее 30% необходимо предоставление полного пакета документов. ПВ указан, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение»). в случае соответствия приобретаемого а/м и заемщика требованиям Постановления РФ №364 от 16.04.2015. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии что Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении детей или при условии, что Клиент ранее не имел и не имеет в собственности автомобиля, а также не заключал в 2018-2019 годах иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязался не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменным заявлением. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках 13-24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 11.03.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.





[3] Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Polo по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 мес. – 9,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 20% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит– 15,4%. При ПВ менее 30% необходимо предоставление полного пакета документов. ПВ указан, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение»). в случае соответствия приобретаемого а/м и заемщика требованиям Постановления РФ №364 от 16.04.2015. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии что Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении детей или при условии, что Клиент ранее не имел и не имеет в собственности автомобиля, а также не заключал в 2018-2019 годах иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязался не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменным заявлением. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 11.03.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.





[4] Акции распространяются на автомобили, купленные в кредит через ООО «Фольксваген Банк Рус», ООО «Русфинанс» и ООО «Сетелем». «Услуга кредитования предоставляется ООО «Фольксваген Банк РУС», лицензия ЦБ РФ №3500 от 20.08.2012г., «Сетелем Банк» ООО, лицензия ЦБ РФ №2168 от 27.06.2013 г., ООО «Русфинанс Банк» лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.».





Фото предоставлены компанией «Волга-Раст»