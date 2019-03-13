Банк «Возрождение» увеличил за год кредитный портфель частных лиц более чем на 35%

Экономика 13.03.2019 09:16 Реклама
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13.03.2019 09:16
Банк «Возрождение» продемонстрировал значительный рост кредитного портфеля частных лиц. В кредитной организации сообщили ИА «Высота 102», что по данным на 1 марта 2019 года объем портфеля потребительских и ипотечных кредитов вырос на 35% и составил 77,3 млрд рублей.
Помимо традиционных кредитов на квартиры, в банке «Возрождение» клиентам также предлагается рефинансировать имеющиеся ипотечные и потребительские кредиты в других банках, то есть для удобства объединить их в один кредит в «Возрождении». Минимальная ставка по рефинансированию ипотеки составит 10,24 %, по потребительским кредитам – 10,8%. Кроме того, клиенты «Возрождения» могут не только рефинансировать свои кредиты, но и получить дополнительную сумму. В целом рефинансирование позволяет поменять текущие условия на более выгодные — увеличить или уменьшить срок кредитования или ежемесячную сумму выплаты.
«Высокая динамика прироста показателей обусловлена гибкими условиями и конкурентными ставками кредитных программ», - сказала управляющий Волгоградским филиалом банка «Возрождение» Гаяне Могилина.
Справка: Банк «Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет. Филиал представлен в регионе сетью офисов, четыре из которых расположены в г. Волгограде, два – в г. Волжском. Объединенная банкоматная сеть «Возрождения» после вхождения в государственную группу ВТБ насчитывает порядка 300 устройств. На сегодняшний день клиентами «Возрождения» в Волгоградской области являются более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысячи компаний, большинство из которых разместили в «Возрождении» свои зарплатные проекты.
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