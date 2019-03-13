Неубедительно оправдался: депутата Волгоградской облдумы Набиева исключат из «Единой России»















Сегодня комиссия «Единой России» по этике рассмотрела инцидент, произошедший на заседании в Волгоградской областной думе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт партии, по видеосвязи Гасан Набиев попытался объяснить свое поведение, но его оправдания не показались убедительными членам комиссии. По итогам обсуждения было вынесено единодушное решение – рекомендовать исключить Набиева из «Единой России».

«Ввиду допущенных высказываний, которые оскорбили и унизили человеческое достоинство многих людей, честно и добросовестно работавших всю свою жизнь, Комиссия по этике рекомендовала Волгоградскому региональному отделению «Единой России» исключить Гасана Набиева из членов партии. Очевидно, им были нарушены этические нормы, предусмотренные пунктом 5.3.2 Устава Партии - исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей», – заявила председатель комиссии по этике Валентина Терешкова.

Как отметил заместитель председателя Комиссии Василий Пискарев, решение было единодушным. «Люди с такой позицией не могут быть в рядах «Единой России». Она категорически не соответствует ценностным ориентирам Партии», – указал он.

В свою очередь, член комиссии, член Высшего совета «ЕР» Александр Жуков высказал мнение, что с учетом значимости и общественного резонанса высказывания Набиева он сам должен был написать заявление о выходе из партии, однако этого не сделал.

Ответственный секретарь комиссии по этике Евгений Ревенко напомнил, что в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обратил внимание всех представителей власти, государственных и муниципальных служащих на необходимость руководствоваться принципом справедливости к людям, сопереживания и призвал не допускать высокомерного отношения и неуважения к ним.

«Комиссия рекомендует всем членам Партии при обсуждении социально острых тем сверять свои высказывания с позицией «Единой России», – подчеркнул он. Решение Комиссии будет направлено всем региональным отделениям Партии.

Напомним, 6 марта на внеочередном заседании Волгоградской облдумы депутат-единоросс Гасан Набиев заявил, что пенсии в размере 8000 рублей получают алкаши и тунеядцы. Малоимущие граждане, по словам народного избранника, сами виноваты в том положении, в котором оказались. Сам Набиев долгое время возглавлял дочернее предприятие «Газпрома». По итогам 2016 года он получил 56 млн рублей дохода, в 2017-ом задекларировал заработок в сумме 13,8 млн рублей.











