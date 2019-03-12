Экономика 12.03.2019 15:19 Реклама
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12.03.2019 15:19
Сбербанк Онлайн вошел в пятерку приложений с самой большой активной аудиторией в России. Это единственное финансовое приложение в топ-10 страны, по данным отчета State of Mobile по итогам 2018 года от компании App Annie.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, приложение Сбербанка заняло четвертую позицию в пятерке лидеров, куда также вошли мессенджеры и социальные сети: WhatsApp, Viber, VK и Instagram. В рейтинге учитывались пользователи iOS и Android, которые не менее раза в месяц заходили в мобильное приложение.
По данным App Annie, Сбербанк Онлайн также занял третье место в России по количеству установок за 2018 год.
Алексей Круглов, исполняющий обязанности директора дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка: «Анализируя нашу аудиторию, мы смотрим в первую очередь не на количество установок, а на число активных пользователей в месяц. Именно этот показатель отражает, насколько наш сервис востребован среди клиентов. Нам было приятно оказаться в числе самых востребованных приложений на ряду с популярными социальными сервисами. Мы продолжаем развивать Сбербанк Онлайн, чтобы успевать за постоянно растущими ожиданиями наших клиентов».
Аудитория активных пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» в 2018 году превысила 40 млн человек. В среднем пользователи заходят в приложение 19 раз в месяц.
Сбербанк Онлайн входит и в топ-5 самых популярных приложений России в App Store по итогам 2018 года, а также стал пятым в мире по количеству установок среди мобильных финтехприложений, по данным исследования платформы SensorTower.com.
Справка. App Annie — аналитическая компания, которая специализируется на исследованиях мирового рынка мобильных приложений. В своем отчете State of Mobile’2019 компания исследует тренды данного рынка, строит прогнозы на год и приводит рейтинги популярных приложений для разных стран. По данным отчета, в 2018 году по всему миру было установлено 194 млрд мобильных приложений. В среднем пользователь проводит в смартфоне 3 часа в день.
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