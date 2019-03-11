В Волгоградской области объявили предупреждение о шквальном ветре





Усиление юго-западного ветра порывами 18-23 м/с ожидается сегодня в Волгоградской области с сохранением до конца суток. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в МЧС России по региону со ссылкой на сообщение ФГБУ "Волгоградский ЦГМС".

Прогнозируемые сложные погодные условия увеличивают риски возникновения возможных нарушений энергоснабжения в населённых пунктах.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает соблюдать правила безопасности при усилении ветра: не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях в оперативные службы.



