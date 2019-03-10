Волгоградский "Ротор" сыграл вничью с воронежским “Факелом”

Спорт 10.03.2019 18:54
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10.03.2019 18:54
Ничьей завершил волгоградский "Ротор" свою первую, после зимнего перерыва, выездную встречу с воронежским “Факелом”, сообщает ИА "Высота 102". Матч 26 тура ФНЛ Олимп Первенства России по футболу состоялся в Воронеже на “Центральном стадионе профсоюзов”. К началу сегодняшнего матча "Ротор" находился у границы "зоны вылета". Занимая 15 строчку турнирной таблицы, волгоградцы отставали от "Факела" на одну позицию. Разница в счете команд также составляла одно очко - 29 у волгоградцев и 30 у воронежцев. В сегодняшней встрече не принимал участие Александр Кацалапов, защитник "Ротора", получивший в прошлой игре красную карточку.
Игру "Ротор" начал довольно активно. Уже в конце 6 минуты волгоградец Роман Янушковский создал опасный момент у ворот хозяев поля, но забить гол не удалось. Еще один опасный момент создали волгоградцы на 20 минуте, но также безрезультатно. Не достигли успеха и ответные атаки "Факела".Стоит отметить, порой борьба за мяч была столь активной, что игроки команд врезались друг в друга. Так, на 21 минуте почти в центре поля столкнулись защитник "Ротора" Антон Пискунов и воронежский полузащитник Артем Молодцов. На поле вышли медики, но их помощь не понадобилась - оба футболиста вернулись к игре. Однако, несмотря на активную борьбу, на перерыв команды ушли, так и не открыв счет.
Во втором тайме борьба продолжилась. После первой десятиминутки начались замены. На 58 минуте воронежского форварда Михаила Бирюкова сменил Давид Аршакян. На 63 минуте с поля ушли нападающие "Ротора" Анзор Саная и Александр Коротаев. Их заменили нападающие Камиль Муллин и Олег Николаев. А на 71 минуте волгоградского нападающего Владимира Лобкарёва сменил полузащитник Мухаммад Султонов.
Но желаемого результата это не принесло. Вырваться вперед не удалось ни одной из команд. Итог встречи - 0:0.
Напомним, предыдущий матч с дублем московского "Спартака" завершился с таким же результатом.
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