Политика

Сергей Горняков:«Публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления"

Политика 08.03.2019 12:55
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08.03.2019 12:55

Главный волгоградский единоросс попытался сгладить скандал с высказыванием депутата о пенсионерах. Как сообщает ИА "Волга-Каспий", секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков прокомментировал высказывание своего коллеги Гасана Набиева. По его словам, член фракции «Единая Россия» не должен позволять себе такие популистские высказывания.
«На внеочередном заседании Волгоградской областной Думы рассматривался и был поддержан федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров. Речь идет о гражданах, чей доход ниже прожиточного минимума. Член фракции «Единая Россия» Гасан Набиев позволил себе высказывание о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Совершенно логично, что у общественности это вызвало волну возмущения  и негодования. Подчеркну, что это  личное мнение Набиева. Оно не соотносится с позицией фракции по этому вопросу», - отметил Сергей Васильевич.
Также господин Горняков подчеркнул, что нельзя делать такие категоричные выводы, основываясь только на личной информации.
"Государственные люди, к которым он, безусловно, относится, не могут позволять себе такие популистские высказывания, - заявил секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия». - Безусловно, минимальную пенсию, к сожалению, получают  люди, добросовестно трудившиеся на благо Родины. Законопроектом предполагается подкорректировать пенсионные выплаты. Добавлю, что  публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления. Региональное отделение партии приносит свои извинения по поводу резкого выступления Гасана Набиева".

Напоминаем, на экстренном заседании Облдумы, которое состоялось 6 марта, депутат единоросс Гасан Набиев заявил, что пенсию в 8 тысяч могут получать только алкаши и тунеядцы. Федеральное руководство партии оперативно отреагировало на скандал и обещало рассмотреть высказывание на комиссии по этике.


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