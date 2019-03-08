Общество

Мечты сбываются?: жители Волгограда о тайных желаниях дам

Общество 08.03.2019 12:34
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08.03.2019 12:34


«Чего хотят женщины?» - об этом «Высота 102»  спросила представителей обоих полов накануне 8 марта. Выяснилось, что волгоградские мужчины зачастую очень оригинально подходят к поиску ответа на вечный вопрос, а женщины, как водится, сохраняют интригу. Подробности - в весеннем опросе ИА «Высота 102».


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