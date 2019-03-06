Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде депутаты честно высказались о нищете пенсионеров

Аналитика 06.03.2019 20:08
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06.03.2019 20:08



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: депутаты облдумы высказались о нищете получателей социальной пенсии, бесхозные ливневки Волгограда напомнили о себе, пересадка старых елей с центральной набережной и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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