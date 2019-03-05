В Волгоградской области зверски убит бывший директор школы

Происшествия 05.03.2019 16:58
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05.03.2019 16:58
Трагедия произошла сегодня в городе Николаевске Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», бывший директор городской школы №1 Юрий Яковлевич Шкворенко стал жертвой расправы – родной сын педагога зарубил его топором. По неофициальным данным, сын страдает психическим заболеванием. По словам местных жителей, Юрия Яковлевича Шкваренко любили и уважали горожане. Он руководил школой почти полвека. ИА "Высота 102" следит за расследованием этого преступления.
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