«Зеленый щит» Волгоградской области подлечат и расширят

Экология 05.03.2019 12:03
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05.03.2019 12:03
Восстановительными работами в ближайшие 10 лет в Волгоградской области планируют охватить 16,5 тысячи гектаров лесного фонда, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы администрации региона, для этого предстоит вырастить 70 миллионов сеянцев растений. Показатели воспроизводства зеленых насаждений предусмотрены Лесным планом, утвержденным постановлением губернатора Андрея Бочарова. В общей сложности на эти цели до 2028 года будут направлены 3,27 миллиарда рублей.
В этом году в рамках проекта будут высажены деревья на площади 1250 гектаров на территории 25 муниципальных районов и городского округа-города Михайловки. Новые хвойные насаждения на площади более 200 гектаров будут созданы в лесном фонде Алексеевского, Фроловского, Быковского, Кумылженского, Руднянского и Серафимовичского районов. 156 гектаров дубрав заложат в Жирновском, Котовском, Ленинском, Новоаннинском и Урюпинском районах. В остальных муниципальных образованиях специалисты проведут посадку однолетних сеянцев деревьев лиственных пород, в том числе акации и ясеня.
Для выполнения работ по воспроизводству лесов — подготовки семян, высадки сеянцев, ухода за растениями — из бюджетов различного уровня поступит около 850 миллионов рублей. Кроме того, свыше 1,6 миллиарда рублей будет направлено на защиту лесов от пожаров: приобретение и содержание спецтехники, оборудования; установку шлагбаумов, стендов, знаков и указателей; обустройство минерализованных полос. Еще 490 миллионов рублей предусмотрено на проведение мероприятий по защите лесных насаждений от болезней и вредителей.
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