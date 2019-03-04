Осужденному за взятку сотруднику УФСИН из Волгограда не удалось оспорить приговор

Борьба с коррупцией 04.03.2019 16:26
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04.03.2019 16:26
Провести 7 лет в колонии общего режима предстоит осужденному за взятку бывшему младшему инспектору ФКУ ЛИУ № 15 УФСИН России по Волгоградской области Роману Битюкову. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд подтвердил приговор, вынесенный Центральным районным судом. В ноябре-декабре 2017 года Битюков занимался тем, что доставлял осужденных на работы в строительную организацию и контролировал их работу на одном из объектов ЧМ-2018. За своевременную доставку и хороший контроль он потребовал от представителя строительной организации “прибавку” к зарплате получаемой от государства, а в случае отказа грозил привлечь бизнесмена к уголовной ответственности. В марте прошлого года Битюкова задержали после получения 80 тысяч рублей.
Расследованием дела занимались следователи СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области.
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники регионального УФСБ России вместе с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, а также службой собственной безопасности УФСИН России по Волгоградской области.
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