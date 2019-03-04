В Волгоградской области варварски отстреливают косуль и кабанов

Сегодня очередной "крик души" отправил председатель общественной палаты Городищенского района Николай Чеботков руководителю экологического Совета, заместителю председателя волгоградской областной думы Ирине Соловьевой, председателю общественной палаты Волгоградской области Татьяне Гензе, руководителю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Виталию Сазонову.

Как заявил ИА "Высота 102" Чеботков, наихудшие опасения общественников подтвердились. В Урюпинском и Нехаевском районах идет варварский отстрел животных, которые оказались в бедственном положении в связи с критической высотой снежного покрова в северных районах региона.

Об этом заявили редакции и жители Урюпинского района, которые прислали фото убитых животных в займищном лесу «Майорский угол», где косули добывали желуди из-под метровой толщи снега.

По словам жителей, полицейские, которые прибыли на место, обнаружили в лесу три туши убитых косуль и дополнительно остатки освежеванной четвертой косули. На месте убоя были изъяты гильзы от нарезного оружия, извлечены пули из туш косуль соответствующего калибра. Эпизод браконьерства был пресечен и в охотничьем хозяйстве Луковское Нехаевского района, где группа лиц добыла с использованием снегоходной техники кабана.

"А ведь все эти факты безжалостного уничтожения животных можно было пресечь, если бы руководители ведомств, к которым мы обратились месяц назад, отреагировали на наше письмо с просьбой обратить внимание на спасение животных, - говорит Чеботков. - Ведь при таком обилии снега – более метра высотой - кабаны и косули действительно оказались в бедственном положении, поэтому мы и просили все эти службы ходатайствовать перед руководством региона об объявления ЧС по сохранению копытных животных. В частности, запретить посещение лесов любителям снегоходов, охотпользователям усилить подкормку на площадках копытных зерновыми кормами, сеном и веточным кормом, усилить охрану угодий от браконьерства. Но все эти ведомства не только не сочли нужным ответить нам, но и проигнорировали саму проблему", - заключил Чеботков.



























