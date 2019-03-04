



Сразу в несколько законов Волгоградской области о выборах вносятся изменения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, поправки ожидают областные законы о выборах губернатора, депутатов областной думы, в органы местного самоуправления. Также определенные новшества появятся в Схеме одномандатных округов регионального парламента.

В облизбиркоме пояснили, что данные коррективы носят технический характер, или обусловлены необходимостью приведения региональных законов в соответствие с федеральными. «Количество одномандатных округов, их границы остаются прежними», - уточнили в пресс-службе ИКВО.

Напомним, в декабре 2018 года депутаты облдумы инициировали изменение количества одномандатных округов в нынешнем созыве областной думы, состоящем из 38 депутатов, списочников и одномандатников поровну. Парламентарии предлагали увеличить количество последних до 28 человек. Однако внесенный законопроект так и не был принят. Теоретически свои поправки в проект закона избирательной комиссии народные избранники также могут подготовить. Самый ранний срок объявления старта предвыборной кампании – 30 мая. До этого срока все коррективы в избирательное законодательство должны успеть вступить в силу. Что касается именно схемы округов, то процедура ее утверждения предполагает сначала внесение изменений в Устав Волгоградской области, а затем уже в соответствующее постановление думы.

Инициированные областным избиркомом изменения касаются, в частности, порядка представления документов кандидатов. В действующем законодательстве прописано, что явиться в комиссию с пакетом необходимых бумаг на выдвижение и регистрацию должны уполномоченные представители партий и сами кандидаты. От лишнего первого звена решено избавиться – весь объем документов представлять в комиссию будет только кандидат. Данные коррективы касаются выборов губернатора, в ОМС и депутатов-одномандатников облдумы.

Уточнению подлежат также формулировки закона о местных выборах. Согласно действующей редакции документа, помимо фиксированного количества подписей граждан, кандидаты имеют право собрать еще 10%. «Все, что сверх 110% - учету не подлежит. Но опыт избирательных кампаний 2018 года показал, что участники выборов перестраховываются и приносят большее число подписей. Для того чтобы избежать двоякого толкования нормы закона, решено сделать формулировку более точной», - отметили в облизбиркоме.