Выборы

Закон о схеме одномандатных округов Волгоградской облдумы ожидает коррективы

Выборы 04.03.2019 13:53
3039 14
04.03.2019 13:53


Сразу в несколько законов Волгоградской области о выборах вносятся изменения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, поправки ожидают областные законы о выборах губернатора, депутатов областной думы, в органы местного самоуправления. Также определенные новшества появятся в Схеме одномандатных округов регионального парламента.
В облизбиркоме пояснили, что данные коррективы носят технический характер, или обусловлены необходимостью приведения региональных законов в соответствие с федеральными. «Количество одномандатных округов, их границы остаются прежними», - уточнили в пресс-службе ИКВО.
Напомним, в декабре 2018 года депутаты облдумы инициировали изменение количества одномандатных округов в нынешнем созыве областной думы, состоящем из 38 депутатов, списочников и одномандатников поровну. Парламентарии предлагали увеличить количество последних до 28 человек. Однако внесенный законопроект так и не был принят. Теоретически свои поправки в проект закона избирательной комиссии народные избранники также могут подготовить. Самый ранний срок объявления старта предвыборной кампании – 30 мая. До этого срока все коррективы в избирательное законодательство должны успеть вступить в силу. Что касается именно схемы округов, то процедура ее утверждения предполагает сначала внесение изменений в Устав Волгоградской области, а затем уже в  соответствующее постановление думы.
Инициированные областным избиркомом изменения касаются, в частности, порядка представления документов кандидатов. В действующем законодательстве прописано, что явиться в комиссию с пакетом необходимых бумаг на выдвижение и регистрацию должны уполномоченные представители партий и сами кандидаты. От лишнего первого звена решено избавиться – весь объем документов представлять в комиссию будет только кандидат. Данные коррективы касаются выборов губернатора, в ОМС и депутатов-одномандатников облдумы.
Уточнению подлежат также формулировки закона о местных выборах. Согласно действующей редакции документа, помимо фиксированного количества подписей граждан, кандидаты имеют право собрать еще 10%. «Все, что сверх 110% - учету не подлежит. Но опыт избирательных кампаний 2018 года показал, что участники выборов перестраховываются и приносят большее число подписей. Для того чтобы избежать двоякого толкования нормы закона, решено сделать формулировку более точной», - отметили в облизбиркоме.
Напомним, единый день голосования в 2019 году назначен на 8 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Волгоградской областной думы и губернатора региона.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В Волгоградской области кандидат от «Единой России» проиграла выборы безработному либерал-демократу
04.03.2019 11:19
6357 21
Закон о схеме одномандатных округов Волгоградской облдумы ожидает коррективы
04.03.2019 13:53
3040 14
Выборы
04.03.2019 11:19
Выборы 04.03.2019 11:19
6357 21 Обсудить

0
Далее
Выборы
19.12.2018 08:54
Выборы 19.12.2018 08:54
30866 7 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 17:55
Выборы 10.09.2018 17:55
60014 25 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 12:06
Выборы 10.09.2018 12:06
6046 18 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 11:36
Выборы 10.09.2018 11:36
11175 32 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 09:13
Выборы 10.09.2018 09:13
4588 21 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 08:19
Выборы 10.09.2018 08:19
9717 50 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 07:28
Выборы 10.09.2018 07:28
11094 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 06:52
Выборы 10.09.2018 06:52
11281 59 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 19:26
Выборы 09.09.2018 19:26
5790 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 16:34
Выборы 09.09.2018 16:34
5401 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 15:03
Выборы 09.09.2018 15:03
31499 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 13:58
Выборы 09.09.2018 13:58
4857 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 12:29
Выборы 09.09.2018 12:29
3739 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 11:59
Выборы 09.09.2018 11:59
2791 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:15
Ректору Волгоградского аграрного университета не нравится соседство с «убитой» дорогойСмотреть фотографии
15:32
Попытка чиновников из Урюпинска приобрести дорогую иномарку за счет бюджета провалиласьСмотреть фотографии
14:59
Производственный комплекс волгоградского «Химпрома» продан с молоткаСмотреть фотографии
14:23
В проблемном доме в Волгограде ремонтируют квартиры за счет бюджетаСмотреть фотографии
14:21
Волгоградцу грозит тюрьма за выброшенную из окна стиральную машину соседаСмотреть фотографии
14:07
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил объемы экспорта своих товаров за пределы РоссииСмотреть фотографии
13:53
Закон о схеме одномандатных округов Волгоградской облдумы ожидает коррективыСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде эпидемия простуды пошла на спадСмотреть фотографии
12:55
Жители глубинки Волгоградской области потребовали досрочного роспуска районной думыСмотреть фотографии
12:23
РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс «Зеленая волна»Смотреть фотографии
12:14
Дело волгоградского УФАС о «Тарифище» центральный аппарат забрал в МосквуСмотреть фотографии
12:09
Под Волгоградом новые боевые машины пехоты проходят проверку «ночным боем»Смотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области многодетным семьям дадут больше денег на оплату вывоза мусораСмотреть фотографии
11:53
В Волжском игральные карты и сотовый телефон сделали из сотрудника колонии заключенногоСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области кандидат от «Единой России» проиграла выборы безработному либерал-демократуСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области МУП заставили проверить вентиляцию в 27 многоквартирных домахСмотреть фотографии
10:28
На всероссийской горячей линии по кори ждут звонков от волгоградцевСмотреть фотографии
09:18
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ в регистрации пассажира на рейс Волгоград-Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
07:40
«Темнота – друг молодежи!»: Студенты Волгоградской области призовут экономить светСмотреть фотографии
07:37
В аэропорту Волгограда задержан устроивший драку на борту самолёта пассажир-дебошир Смотреть фотографии
18:50
Мусорная "проформа": волгоградцы обвиняют регоператора в халтуре Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
Волгоградцы застревают и вязнут на коммунальном «пляже»Смотреть фотографии
16:42
Волгоградский расчетный центр напутал с квитанциями и в СаратовеСмотреть фотографии
15:52
Не проснулись после зимней "спячки". Волгоградский "Ротор" и московский "Спартак-2" - 0:0Смотреть фотографии
15:16
Не захотели мерзнуть: на "Волгоград Арене" открыли сезон меньше 9 тысяч зрителейСмотреть фотографии
14:19
Волгоградцы обезвредили люк-«ловушку» обычным кресломСмотреть фотографии
12:25
Поджог за поджог: Жительницу Волгоградской области судят за огненную месть сожителюСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде в мороз распустились почкиСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области лежащий на обочине мужчина стал жертвой ДТПСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде банкротят кредитный кооператив беглого экс-депутата ГосдумыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 