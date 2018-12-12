К выборам в Волгоградскую облдуму-2019 по-новому нарезают избирательные округа

Политика 12.12.2018 16:20
11064 6
12.12.2018 16:20
Новую систему распределения мандатов в Волгоградской областной думе поддержал сегодня профильный комитет регпарламента. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Члены комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий проголосовали за внесение поправок в Устав Волгоградской области в первом чтении. Его авторами выступила группа депутатов в составе свыше 20 человек.
Если в нынешнем созыве областной думы, состоящем из 38 депутатов, списочников и одномандатников поровну, то в следующем от партий могут пройти только 10 человек, а от конкретных территорий области – 28. Таким образом, 75% мандатов законодательного собрания будет разыграно по округам и 25% - по спискам политических партий.
Отметим, что федеральным законодательством определено, что максимальное количество одномандатных округов в региональных парламентах не может превышать 75% от общего количество мандатов. Таким образом, областные депутаты предлагают установить предельно возможное количество мандатов, прикрепленных к конкретным территориям.
В ходе короткого обсуждения законопроекта председатель комитета, руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Горняков поинтересовался у коммуниста Алексея Бурова его мнением о документе. Руководитель фракции КПРФ то ли в шутку, то ли всерьез несколько раз повторил о значимости этой инициативы. «Хороший проект, исключительно важный и своевременный, предлагаю принять без обсуждений. Это даже важнее продовольственной программы», - отчеканил коммунист. Единоросса Горнякова пионерский задор коллеги позабавил. «Вот это вы сказали, Алексей Никитович. Супер», - с улыбкой заметил депутат. На всякий случай Горняков переспросил у Бурова, подписал ли тот законопроект. На что был получен положительный ответ.
Председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, зампредседателя областной думы Сергей Горняков пояснил «Высоте 102» логику законодателей. По мнению парламентария, увеличение количества одномандатных округов обусловлено запросом самих жителей области. «Граждане зачастую сетуют на то, что депутаты недоступны. От жителей области неоднократно поступали предложения закрепить за народными избранниками конкретные территории, за которые они будут нести ответственность. И это правильно - депутат должен быть ближе к жителям и отстаивать их интересы», - пояснил парламентарий. С увеличением количества одномандатных округов количество проживающих в них граждан уменьшится на треть. На один избирательный округ будет приходится примерно 65 тысяч избирателей. Горняков и в этом моменте видит плюс. Народные избранники, как полагает депутат, смогут чаще встречаться с избирателями и эффективнее решать их проблемы.
Напомним, выборы в Волгоградскую областную думу нового созыва пройдут в сентябре 2019 года. В прежнем созыве парламентарии уже корректировали Устав региона в части распределения мандатов. Так, в 2013 году областная дума увеличила количество одномандатных округов, которых стало столько же, сколько и территориальных групп. Ранее одномандатников в заксобрании было 16 человек и 22 – списочника. Изначально, кстати, думские единороссы настаивали на пропорции 28/10. Но в ходе жарких парламентских дискуссий был найдет компромисс с коммунистами, которые критиковали эту инициативу.
Реклама
Популярное по теме
17.11.2018 23:23
17790 0
17.11.2018 10:38
8387 0
18.11.2018 13:34
7055 0
«Волонтер Путина» покидает кресло председателя комитета молодежной политики в Волгограде12.12.2018 17:51
Депутата предложили наказать за «оскорбление» спикера Волгоградской облдумы12.12.2018 15:50
Экс-депутат Волгоградской гордумы «прикипел» к Совету федерации12.12.2018 13:42
Депутат Волгоградской облдумы собирает комиссию по этике12.12.2018 09:58
Администрация Волгоградской области укрепляет союз с партией власти11.12.2018 16:35
В Волгограде осужденный за гибель четверых человек Ренат Булатов исключен из партии «Единая России»11.12.2018 15:09
Главный молодогвардеец Волгоградской области и депутат гордумы вошли в Генсовет «ЕР»08.12.2018 18:27
На съезде «Единой России» решили промониторить качество лечения онкобольных в регионах08.12.2018 16:15
В Волгоградской области мусорная реформа пройдет под контролем «Единой России»08.12.2018 15:09
Уровень доверия жителей Волгоградской области к партии власти померяют «линейкой»07.12.2018 18:06
Делегаты съезда «Единой России» от Волгоградской области начинают работу в Москве07.12.2018 10:48
Волгоградские единороссы узнают о моральном кодексе на съезде партии06.12.2018 12:39
В Волгоградской облдуме предложили арендовать спортзал для «слуг народа» за счет бюджета05.12.2018 12:24
Волгоградская элита одухотворилась на встрече с губернатором (ФОТОРЕПОРТАЖ)04.12.2018 18:09
Политический бомонд Волгоградской области явился на доклад губернатора04.12.2018 12:11
Реклама