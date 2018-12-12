Политика

К выборам в Волгоградскую облдуму-2019 по-новому нарезают избирательные округа

Политика 12.12.2018 16:20
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12.12.2018 16:20


Новую систему распределения мандатов в Волгоградской областной думе поддержал сегодня профильный комитет регпарламента. Об этом сообщает ИА «Высота 102».  Члены комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий проголосовали за внесение поправок в Устав Волгоградской области в первом чтении. Его авторами выступила группа депутатов в составе свыше 20 человек. 
Если в нынешнем созыве областной думы, состоящем из 38 депутатов, списочников и одномандатников поровну, то в следующем от партий могут пройти только 10 человек, а от конкретных территорий  области – 28. Таким образом, 75% мандатов законодательного собрания будет разыграно по округам и 25% - по спискам политических партий. 
Отметим, что федеральным законодательством определено, что максимальное количество одномандатных округов в региональных парламентах не может превышать 75% от общего количество мандатов. Таким образом, областные депутаты предлагают установить предельно возможное количество мандатов, прикрепленных к конкретным территориям.
В ходе короткого обсуждения законопроекта  председатель комитета, руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Горняков поинтересовался у коммуниста Алексея Бурова его мнением о документе. Руководитель фракции КПРФ то ли в шутку, то ли всерьез несколько раз повторил о значимости этой инициативы.  «Хороший проект, исключительно важный и своевременный, предлагаю принять без обсуждений. Это даже важнее продовольственной программы», - отчеканил коммунист. Единоросса Горнякова пионерский задор коллеги позабавил. «Вот это вы сказали, Алексей Никитович. Супер», - с улыбкой заметил депутат.  На всякий случай Горняков переспросил у Бурова, подписал ли тот законопроект. На что был получен положительный ответ.
Председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, зампредседателя областной думы Сергей Горняков пояснил «Высоте 102» логику законодателей. По мнению парламентария,  увеличение количества одномандатных округов обусловлено запросом самих жителей области.  «Граждане зачастую сетуют на то, что депутаты недоступны. От жителей области неоднократно поступали предложения закрепить за народными избранниками конкретные территории, за которые они будут нести ответственность. И это правильно - депутат должен быть ближе к жителям и отстаивать их интересы», - пояснил парламентарий. С увеличением количества одномандатных округов количество проживающих в них граждан уменьшится на треть. На один избирательный округ будет приходится примерно 65  тысяч избирателей. Горняков и в этом моменте видит плюс. Народные избранники, как полагает депутат, смогут чаще встречаться с избирателями и эффективнее решать их проблемы.
Напомним, выборы в Волгоградскую областную думу нового созыва пройдут в сентябре 2019 года. В прежнем созыве парламентарии уже корректировали Устав региона в части распределения мандатов. Так, в 2013 году областная дума увеличила количество одномандатных округов,  которых стало столько же, сколько и территориальных групп. Ранее одномандатников в заксобрании было 16 человек и 22 – списочника.  Изначально, кстати, думские единороссы настаивали на пропорции 28/10. Но в ходе жарких парламентских дискуссий был найдет компромисс с коммунистами, которые критиковали эту инициативу

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