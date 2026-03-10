Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Федеральные новости
 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
Беременная шестым ребенком волгоградка снялась в реалити на федеральном канале

42-летняя волгоградка стала героиней нового сезона популярного реалити на канале «Ю» - «Беременна в 45». Вера Серская-Анохина – фотомодель и владелица модельной студии. У нее пятеро детей, счастливая семья и любимый муж.

Когда волгоградка забеременела шестым ребенком и объявила о своем решении, что будет рожать, многие родные ее не поняли. От нее отвернулись самые близкие люди – мама, старшая дочь, а подруги шептались за спиной, обвиняя в эгоизме. Женщину поддержал только муж. Но он очень переживал за жену, пятая беременность которой едва не закончилась трагедией.

О том, что происходило в семье мамы-героини, зрители увидят 16 марта на канале «Ю».

Фото Веста Серская-Анохина VK.com

