



42-летняя волгоградка стала героиней нового сезона популярного реалити на канале «Ю» - «Беременна в 45». Вера Серская-Анохина – фотомодель и владелица модельной студии. У нее пятеро детей, счастливая семья и любимый муж.

Когда волгоградка забеременела шестым ребенком и объявила о своем решении, что будет рожать, многие родные ее не поняли. От нее отвернулись самые близкие люди – мама, старшая дочь, а подруги шептались за спиной, обвиняя в эгоизме. Женщину поддержал только муж. Но он очень переживал за жену, пятая беременность которой едва не закончилась трагедией.



О том, что происходило в семье мамы-героини, зрители увидят 16 марта на канале «Ю».



Фото Веста Серская-Анохина VK.com



