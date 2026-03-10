Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Федеральные новости
 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
Общество

Жителя Волгоградской области пытались засудить за отзыв на Яндексе

Общество 10.03.2026 20:47
0
10.03.2026 20:47


Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении искового заявления  автодилера из Краснодара о защите деловой репутации и взыскании убытков к жителю региона. В организации посчитали, что мнение гражданина о компании нанесло ей репутационный ущерб, однако суд не разделил позицию компании. 

Как рассказали в пресс-службе арбитража, эта история началась в 2022 году, когда житель Быковского района купил в Казахстане мотоцикл BMW S1000RR этого же года выпуска за 2,7 миллиона рублей и ввез самостоятельно на территорию России. 

В процессе эксплуатации в двигателе мотоцикла был выявлен дефект. Для его устранения мужчина обратился к дилеру ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и его представителю на территории России ООО «АвтоТрейд-Краснодар» для гарантийного ремонта транспортного средства. Однако в этом жителю Волгоградской области было отказано по причине того, что  мотоцикл не был ввезен на территорию РФ импортером ООО «БМВ Русланд Трейдинг».

17 августа 2025 года мужчина на ресурсе Яндекс.Отзывы оставил комментарий об ООО «АвтоТрейд-Краснодар» следующего содержания: «Внимательно читайте документы, за свои действия и слова не отвечают. Гарантии нет, хотя говорят, что официальные дилеры». В ООО «АвтоТрейд-Краснодар» посчитали, что такой отзыв носит порочащий характер для деловой репутации фирмы.

Организация обратилась в суд. Но в декабре прошлого года в удовлетворении исковых требований автодилеру было отказано. 

Суд указал, что смысловая нагрузка опубликованной ответчиком информации не позволяет признать ее утверждениями, а является оценочным суждением. В свою очередь, суждение - это реализация ответчиком конституционного права на свободу слова. При этом доказательств того, что опубликованной информацией опорочена деловая репутация истца,  не представлено.

В компании не согласились с решением арбитражного суда Волгоградской области и обжаловали его. Апелляционный суд пришел к выводу, что оснований для отмены решения нет. Вышестоящая инстанция указала, что информация, содержащаяся в указанных истцом комментариях, является субъективным мнением автора. Также было принято во внимание, что истец не предоставил доказательств возникновения у него негативных последствий после отзыва байкера.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.03.2026 20:47
Общество 10.03.2026 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 20:21
Общество 10.03.2026 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 19:56
Общество 10.03.2026 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 18:29
Общество 10.03.2026 18:29
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 17:52
Общество 10.03.2026 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 16:37
Общество 10.03.2026 16:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.03.2026 16:20
Общество 10.03.2026 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 15:25
Общество 10.03.2026 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 15:23
Общество 10.03.2026 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 15:19 Реклама
Общество 10.03.2026 15:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.03.2026 13:34
Общество 10.03.2026 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 13:13
Общество 10.03.2026 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 11:28
Общество 10.03.2026 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 10:43
Общество 10.03.2026 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 10:26
Общество 10.03.2026 10:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:20
Волгоградские застройщики получили 103,9 млрд со счетов эскроуСмотреть фотографии
17:47
Жителя Волгоградской области пытались засудить за отзыв на ЯндексеСмотреть фотографии
17:21
В Волжском проведут крестный ход и молебен об участниках СВОСмотреть фотографии
16:56
В Волгоградской области похоронят погибшего в День защиты Отечества бойцаСмотреть фотографии
16:44
«Волжаночка‑ГРАСС» одержала две победы в Таганроге: итоги заключительного тура чемпионата РоссииСмотреть фотографии
16:37
В Камышине мама с тремя детьми отравились угарным газомСмотреть фотографии
16:32
ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненыеСмотреть фотографии
15:29
Суд обратил имущество судьи Фомина стоимостью 166 млн в доход государстваСмотреть фотографии
15:02
Волгоградке удалили огромную опухоль, сместившую печеньСмотреть фотографии
14:52
Клуб под Волгоградом, где отравили кислотой лошадей, заподозрили в сокрытии эпидемииСмотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом силовики нагрянули в дома склонных к нехорошему жителейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Профессия – Человек: волгоградцы рассказали, почему выбрали помогающие специальностиСмотреть фотографии
13:20
Парковку у Центрального кладбища в Волгограде сделают платнойСмотреть фотографии
13:17
На юге Волгограда за 350 млн рублей продают ТЦ «Гурман»Смотреть фотографии
12:34
Сотрудник «Красного октября» победил в конкурсе среди уполномоченных по охране трудаСмотреть фотографии
12:23
Мать Героя России о памятнике участникам СВО в Волгограде: «Я увидела своего сына»Смотреть фотографии
12:19
В Волгограде открылась крупнейшая выставка цифрового искусстваСмотреть фотографии
12:19
ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в ТелеграмСмотреть фотографии
11:45
Боксер из Волжского вывел пенсионера из горящего домаСмотреть фотографии
10:34
Оргкомитет утвердил проект народного памятника героям СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
Денежную прибавку за возраст и инвалидность стали получать волгоградцыСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде строят 0,73 кв.м жилья на человекаСмотреть фотографии
08:40
В Волгограде ищут поджигателя двух иномарок у ЖК на пр. ЖуковаСмотреть фотографии
08:28
Волгоградцам пообещали геомагнитный штиль до 14 мартаСмотреть фотографии
08:24
Волгоградец из мести нарушил банковскую тайну и пошел под судСмотреть фотографии
07:53
В МВД сообщили подробности гибели двух человек в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:43
Суд в Волгограде решит судьбу экс-депутата Станислава КоротковаСмотреть фотографии
07:26
В Волгограде «Союзмультфильм» требует 100 тысяч рублей за ЧебурашкуСмотреть фотографии
07:12
Убийство в элитном ЖК в Ростове: подозреваемый найден мертвым под КраснодаромСмотреть фотографии
06:50
Под Волгоградом полицейские спасли попавшего в снежную ловушку водителяСмотреть фотографии
 