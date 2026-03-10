Жителя Волгоградской области пытались засудить за отзыв на Яндексе

Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении искового заявления автодилера из Краснодара о защите деловой репутации и взыскании убытков к жителю региона. В организации посчитали, что мнение гражданина о компании нанесло ей репутационный ущерб, однако суд не разделил позицию компании.

Как рассказали в пресс-службе арбитража, эта история началась в 2022 году, когда житель Быковского района купил в Казахстане мотоцикл BMW S1000RR этого же года выпуска за 2,7 миллиона рублей и ввез самостоятельно на территорию России.