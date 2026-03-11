



Ночью 11 марта в Волгограде оказалась остановлена работа аэропорта. В 00:59 Росавиация закрыла воздушное пространство региона для гражданских судов.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщили в федеральном авиационном агентстве.

Отметим, ранее в 23:15 МЧС России разослало жителям и гостям региона предупреждения о беспилотной опасности. Одновременно мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о фиксации групп БПЛА на юге и севере региона.