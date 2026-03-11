Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Федеральные новости
 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
Общество

Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда из-за опасности БПЛА

Общество 11.03.2026 06:13
0
11.03.2026 06:13


Ночью 11 марта в Волгограде оказалась остановлена работа аэропорта. В 00:59 Росавиация закрыла воздушное пространство региона для гражданских судов.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщили в федеральном авиационном агентстве.

Отметим, ранее в 23:15 МЧС России разослало жителям и гостям региона предупреждения о беспилотной опасности. Одновременно мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о фиксации групп БПЛА на юге и севере региона.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.03.2026 09:49
Общество 11.03.2026 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 09:27
Общество 11.03.2026 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 08:32
Общество 11.03.2026 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 08:28
Общество 11.03.2026 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 07:40
Общество 11.03.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 07:14
Общество 11.03.2026 07:14
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 06:49
Общество 11.03.2026 06:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 06:13
Общество 11.03.2026 06:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 23:33
Общество 10.03.2026 23:33
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 22:20
Общество 10.03.2026 22:20
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 22:03
Общество 10.03.2026 22:03
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 20:47
Общество 10.03.2026 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 20:21
Общество 10.03.2026 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 19:56
Общество 10.03.2026 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2026 18:29
Общество 10.03.2026 18:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:27
Региональные органы власти под киберударом: «Солар» назвал самые атакуемые отрасли в 2025 годуСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде засняли столкновение маршрутки с грузовиком ГАЗ на ул. 64 АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Фейковые налоговики похищают средства у волгоградцевСмотреть фотографии
09:34
Осужденный за убийство волгоградки водитель Пак обжалует приговор в СочиСмотреть фотографии
09:27
Волгоградцам рассказали о новых нормативах ГТО по управлению дронамиСмотреть фотографии
08:32
Минобороны: в Волгоградской области расчёты ПВО отразили ночной налёт БПЛАСмотреть фотографии
08:28
МЧС начало учения в Волгоградской области перед паводкомСмотреть фотографии
07:40
Волгоградцам объяснили, как вернуть деньги при случайном переводе другому человекуСмотреть фотографии
07:14
Аэропорт Волгограда открыли после шестичасового запретаСмотреть фотографии
06:49
В Волгоградской области отменена семичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:13
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
06:02
Более 167 млн рублей взыщут за аварию на нефтепроводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:33
В Волгограде вечером 10 марта объявили угрозу атаки БПЛАСмотреть фотографии
22:20
В женской колонии под Волгоградом нашли нарушения после визита прокурораСмотреть фотографии
22:03
Беременная шестым ребенком волгоградка снялась в реалити на федеральном каналеСмотреть фотографии
21:32
В Волгограде перед Пасхой «летят» цены на яйцаСмотреть фотографии
21:20
Волгоградские застройщики получили 103,9 млрд со счетов эскроуСмотреть фотографии
20:47
Жителя Волгоградской области пытались засудить за отзыв на ЯндексеСмотреть фотографии
20:21
В Волжском проведут крестный ход и молебен об участниках СВОСмотреть фотографии
19:56
В Волгоградской области похоронят погибшего в День защитника Отечества бойцаСмотреть фотографии
19:44
«Волжаночка‑ГРАСС» одержала две победы в Таганроге: итоги заключительного тура чемпионата РоссииСмотреть фотографии
19:37
В Камышине мама с тремя детьми отравились угарным газомСмотреть фотографии
19:32
ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненыеСмотреть фотографии
18:29
Суд обратил имущество судьи Фомина стоимостью 166 млн в доход государстваСмотреть фотографии
18:02
Волгоградке удалили огромную опухоль, сместившую печеньСмотреть фотографии
17:52
Клуб под Волгоградом, где отравили кислотой лошадей, заподозрили в сокрытии эпидемииСмотреть фотографии
17:23
Под Волгоградом силовики нагрянули в дома склонных к нехорошему жителейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
Профессия – Человек: волгоградцы рассказали, почему выбрали помогающие специальностиСмотреть фотографии
16:20
Парковку у Центрального кладбища в Волгограде сделают платнойСмотреть фотографии
16:17
На юге Волгограда за 350 млн рублей продают ТЦ «Гурман»Смотреть фотографии
 