Спорт 03.03.2019 15:52
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03.03.2019 15:52
Сегодня на «Волгоград Арене» состоялся первый после зимнего перерыва матч – волгоградцы померились силами с московским «Спартаком-2». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», поединок начался с удаления волгоградского защитника Александра Кацалапова – он покинул поле на 9-ой минуте и «Ротору» пришлось играть в меньшинстве. Поэтому характер игры «Ротора» был больше оборонительный, который изменился лишь к концу первого тайма.
Но, видимо, эмоции все же взяли верх, и Антон Пискунов получил желтую карточку за то, что сбил соперника. В конечном итоге счет в первом тайме так и не был открыт.
Во втором тайме московские спортсмены продолжили играть в атакующий футбол. Волгоградский "Ротор" провел несколько замен, на поле было несколько жестких столкновений, но в итоге счет так и не удалось "размочить". Всего на стадионе "Волгоград Арена" наблюдали за игрой 8976 болельщиков.
Напомним, до сегодняшнего матча «Ротор» находился на 15-ом месте, всего в одном шаге от зоны вылета, «Спартак-2» - на 9-ом в турнирной таблице.
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