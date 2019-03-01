Политика

Первый пошел: бизнесмен мечтает стать депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР»

Политика 01.03.2019 16:24
318 4
01.03.2019 16:24


Сегодня зарегистрирован первый участник предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения партии, народным избранником намеревается стать индивидуальный предприниматель Александр Фисенко. Он выбрал единый избирательный округ в составе региональной группы №15 Дзержинского района Волгограда.  В прошлом году 55-летний коммерсант с партбилетом «Единой России» пытался пойти на выборы в Волгоградскую городскую думу, но народным избранником не стал. Нынешние  законодатели, многие из которых, наверняка, готовятся к предвыборной кампании, пока не спешат заявлять об этом официально.
Документы от желающих побороться за статус кандидата в парламентарии от партии власти принимаются с 24 февраля по 30 апреля. Участниками предварительного голосования могут стать как члены и сторонники  «ЕР», так и беспартийные граждане. Праймериз состоится 26 мая. Выборы в Волгоградскую облдуму пройдут 8 сентября 2019 года.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В Волгограде портрет советницы экс-губернатора завалило тоннами земли
05.02.2019 12:16
32257 16
Жителям Волгоградская области запретили выпивать четыре дня в году
26.02.2019 13:00
14129 14
Депутат Госдумы Плотников «подружился» с оскорбившим Волгоградскую область политологом
20.02.2019 21:43
14139 6
Политика
26.02.2019 14:01
Политика 26.02.2019 14:01
7619 18 Обсудить

0
Далее
Политика
26.02.2019 13:00
Политика 26.02.2019 13:00
14129 14 Обсудить

0
Далее
Политика
20.02.2019 21:43
Политика 20.02.2019 21:43
14139 6 Обсудить

0
Далее
Политика
20.02.2019 17:17
Политика 20.02.2019 17:17
3155 19 Обсудить

0
Далее
Политика
20.02.2019 15:15
Политика 20.02.2019 15:15
5142 22 Обсудить

0
Далее
Политика
20.02.2019 13:06
Политика 20.02.2019 13:06
15391 16 Обсудить

0
Далее
Политика
19.02.2019 18:09
Политика 19.02.2019 18:09
16532 23 Обсудить

0
Далее
Политика
19.02.2019 12:49
Политика 19.02.2019 12:49
14639 27 Обсудить

0
Далее
Политика
18.02.2019 15:20
Политика 18.02.2019 15:20
11631 20 Обсудить

0
Далее
Политика
15.02.2019 17:23
Политика 15.02.2019 17:23
14507 29 Обсудить

0
Далее
Политика
15.02.2019 12:51
Политика 15.02.2019 12:51
6887 9 Обсудить

0
Далее
Политика
12.02.2019 13:17
Политика 12.02.2019 13:17
8853 10 Обсудить

0
Далее
Политика
12.02.2019 03:44
Политика 12.02.2019 03:44
3843 0 Обсудить

0
Далее
Политика
11.02.2019 11:56
Политика 11.02.2019 11:56
5674 31 Обсудить

0
Далее
Политика
07.02.2019 17:02
Политика 07.02.2019 17:02
11093 15 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:30
В Волгограде возбуждено дело о вырубке 168 вязовСмотреть фотографии
16:24
Первый пошел: бизнесмен мечтает стать депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР»Смотреть фотографии
16:23
Волгоград встретил первый день весны. ФоторепортажСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области арестовали землю фермера за долги перед работникамиСмотреть фотографии
16:07
Заглянуть в будущее: в Волгоградской области прошли необычные уроки от специалистов СбербанкаСмотреть фотографии
16:02
Генпрокуратура проверит Волгоградскую область по поводу двойной оплаты за вывоз ТКОСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградской области армейцы стали лыжниками ради выживания
14:15
Имя жены бывшего премьер-министра Великобритании увековечат в Волгограде в названии улицы или паркаСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области разбойник убежал из офиса микрозаймов с 650 рублямиСмотреть фотографии
12:29
Волгоградский завод «Красный Октябрь» ищет нового директораСмотреть фотографии
12:16
Видео ДТП с 5 погибшими в Волгоградской области: иномарка на летней резине влетела в фуру Смотреть фотографииCмотреть видео
10:48
На шаг впереди: на предприятиях «ЕвроХима» внедряются наилучшие доступные технологииСмотреть фотографии
10:27
В Волгоградской области таксиста задержали за мошенничествоСмотреть фотографии
10:09
Легковушка влетела под фуру: в Волгоградской области в ДТП погибли 5 человекСмотреть фотографии
10:04
Минобрнауки отсеял кандидатуру экс-замгубернатора Волгоградской области на пост ректора ВолгГТУ Смотреть фотографии
09:13
В Волгоградской области глава поселения нажилась на хуторянахСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде закрыли кафе на чердаке многоэтажкиСмотреть фотографии
08:29
В Волгограде жизнь загубленного пациента «уценили» в два разаСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде обновленный ГДЮЦ прошел испытание «пожаром» Смотреть фотографииCмотреть видео
19:18
В Волгограде загорелся чердак «Красного Октября»
18:39
Волгоградским парикмахерам и автомеханикам выгоднее платить налоги в Ульяновске или во ВладимиреСмотреть фотографии
17:47
В Волгограде для футбольного поля на площадке ВГАФК ищут «смотрителей»Смотреть фотографии
17:22
В Волгоградской области ударят по низкой рождаемости новыми мерами соцподдержки Смотреть фотографииCмотреть видео
16:29
В Волгоградской области ограничат движение грузовиков по дорогам весной и летомСмотреть фотографии
15:06
«Без прикола»: В Волгограде обидчицу пенсионеров отправили в колониюСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде маршрутка и автобус не поделили дорогуСмотреть фотографии
14:14
Волгоградцам пообещали проблемы с платежками за вывоз мусора Смотреть фотографии
13:24
Молодежь в Волгоградской области приглашают на учебу в вузы МВД РоссииСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде началась установка 13-метрового чучела МасленицыСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде из-за эпидемии гриппа и ОРВИ введены ограничительные мероприятияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 