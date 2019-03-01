Первый пошел: бизнесмен мечтает стать депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР»





Сегодня зарегистрирован первый участник предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения партии, народным избранником намеревается стать индивидуальный предприниматель Александр Фисенко. Он выбрал единый избирательный округ в составе региональной группы №15 Дзержинского района Волгограда. В прошлом году 55-летний коммерсант с партбилетом «Единой России» пытался пойти на выборы в Волгоградскую городскую думу, но народным избранником не стал. Нынешние законодатели, многие из которых, наверняка, готовятся к предвыборной кампании, пока не спешат заявлять об этом официально.

Документы от желающих побороться за статус кандидата в парламентарии от партии власти принимаются с 24 февраля по 30 апреля. Участниками предварительного голосования могут стать как члены и сторонники «ЕР», так и беспартийные граждане. Праймериз состоится 26 мая. Выборы в Волгоградскую облдуму пройдут 8 сентября 2019 года.



