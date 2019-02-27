Аналитика

«Высота 102» ТВ: В Волгоградской области перейдут на строительство дорог из бетона

Аналитика 26.02.2019 20:06
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26.02.2019 20:06



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: митрополит в составе общественной палаты региона, депутатам облдумы рассказали про Китай и трамвай, газовики держат невнятный ответ в УФАСе и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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