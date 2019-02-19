Жители Волгоградской области накопили в банках 257 млрд рублей

Экономика 19.02.2019 10:33
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19.02.2019 10:33
Банковские вклады населения Волгоградской области за прошлый год выросли на 9% - до 257 миллиардов рублей по состоянию на 1 января текущего года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в волгоградском отделении пресс-службы Банка России.
Заметно выросли объемы остатков на счетах индивидуальных предпринимателей – плюс 28% в период с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года. На конец 2018 года они составляли 7 млрд рублей против 5,5 млрд рублей в конце 2017 года. Депозиты юридических лиц сократились на 5,2%, их объем на 1 января 2019 года составил 16,2 млрд рублей против 17,1 млрд рублей годом ранее.
Отмечается, что банки стимулировали приток средств клиентов повышением процентных ставок. Специалисты считают, что многие волгоградцы предпочитают придерживаться сберегательной модели поведения. "Вклад остается для жителей региона наиболее привлекательной формой сохранения сбережений", - отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Алексей Фирсов.
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