Политика

Губернатор Андрей Бочаров на Сочинском инвестфоруме – о сбывающихся мечтах волгоградцев (ВИДЕО)

Политика 15.02.2019 17:23
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15.02.2019 17:23





С эмоциональной речью выступил перед участниками российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на панельной сессии «Транспорт России: Обеспечение развития магистральной инфраструктуры как основа роста экономики» Андрей Бочаров рассказал собравшимся о мечтах нескольких поколений жителей Сталинграда-Волгограда, которым пришло время сбыться. В первую очередь, глава региона имел в виду масштабный проект строительства объездной дороги вокруг Волгограда. Реализация проекта стартует на год раньше запланированного срока – уже в 2019 году. Длина трассы – свыше 70 километров.
«Это проект ХХI века, который обеспечит развитие Волгоградской области на долгие десятилетия вперед, если не на век», - уверенно заявил Андрей Бочаров. Предлагаем вашему вниманию видеофрагмент выступления губернатора Волгоградской области перед участниками инвестиционного форума, который прошел в Сочи 14-15 февраля.

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