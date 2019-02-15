













С эмоциональной речью выступил перед участниками российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на панельной сессии «Транспорт России: Обеспечение развития магистральной инфраструктуры как основа роста экономики» Андрей Бочаров рассказал собравшимся о мечтах нескольких поколений жителей Сталинграда-Волгограда, которым пришло время сбыться. В первую очередь, глава региона имел в виду масштабный проект строительства объездной дороги вокруг Волгограда. Реализация проекта стартует на год раньше запланированного срока – уже в 2019 году. Длина трассы – свыше 70 километров.

«Это проект ХХI века, который обеспечит развитие Волгоградской области на долгие десятилетия вперед, если не на век», - уверенно заявил Андрей Бочаров. Предлагаем вашему вниманию видеофрагмент выступления губернатора Волгоградской области перед участниками инвестиционного форума, который прошел в Сочи 14-15 февраля.



